Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Türkiye kavrulurken o şehir beyaza büründü! Sürücüler zor anlar yaşadı

Türkiye kavrulurken o şehir beyaza büründü! Sürücüler zor anlar yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dolu Yağışı, Ardahan, Hanak, Türkiye, Sıcak Hava, Trafik, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Türkiye aşırı sıcaklarla mücadele ederken Ardahan'ın Hanak ilçesinde etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürüdü, sürücülere ise zor anlar yaşattı.

Temmuz ayının ortasında sıcak hava dalgası ile boğuşan Türkiye'nin birçok kentinde termometreler 40 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalanlar kendilerini sahillere atarken, bir kentten gelen görüntü ise şaşkına çevirdi.

DOLU ANİDEN BASTIRDI

Ardahan'ın Hanak ilçesinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini doluya bıraktı. Şiddetli dolu, kısa sürede bazı yolları beyaza bürüdü. 

Türkiye kavrulurken o şehir beyaza büründü! Sürücüler zor anlar yaşadı - 1. Resim

O ANLAR KAMERADA

Trafikte seyretmekte zorlanan sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolunun dinmesini bekledi. O anlar cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

AK Parti'ye rakip olarak kuruldular, 'tabela partisi' oldular
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Basra'dan sıcak hava dalgası geliyor! Meteoroloji'den 'fön rüzgarı' uyarısı, sıcaklıklar 12 derece birden artacak - YaşamSıcaklıklar 12 derece birden artacakDişlerinizi fırçalamanıza rağmen ağız kokusu mu var? Sebebi bakın ne olabilir... - YaşamDişlerinizi fırçalamanıza rağmen ağız kokusu mu var? Sebebi bakın ne olabilir...12 ton karpuz ücretsiz dağıtıldı! Haberi duyan vatandaş akın etti - Yaşam12 ton karpuz ücretsiz dağıtıldı! Vatandaş akın ettiCamiden anons yapıldı, jandarma barikat kurdu... Kadınlar yönetimi devralınca köye erkeklerin girmesi yasaklandı - YaşamBu köye erkeklerin girmesi yasaklandıO ilimiz rekora doymadı, ekonomiye can suyu oldu! Temmuz'da bir başarı daha geldi - YaşamO ilimiz rekora doymadı, ekonomiye can suyu oldu!Tunceli'de görüldü! Kırmızı listede bulunuyor, nesli tükenme tehlikesinde! - YaşamTunceli'de görüldü! Nesli tükenme tehlikesinde!
Sonraki Haber Yükleniyor...