Türkiye kavrulurken o şehir beyaza büründü! Sürücüler zor anlar yaşadı

Türkiye aşırı sıcaklarla mücadele ederken Ardahan'ın Hanak ilçesinde etkili olan dolu yağışı yolları beyaza bürüdü, sürücülere ise zor anlar yaşattı.

Temmuz ayının ortasında sıcak hava dalgası ile boğuşan Türkiye'nin birçok kentinde termometreler 40 dereceyi aştı. Sıcaktan bunalanlar kendilerini sahillere atarken, bir kentten gelen görüntü ise şaşkına çevirdi.

DOLU ANİDEN BASTIRDI

Ardahan'ın Hanak ilçesinde başlayan sağanak, ilerleyen saatlerde yerini doluya bıraktı. Şiddetli dolu, kısa sürede bazı yolları beyaza bürüdü.

O ANLAR KAMERADA

Trafikte seyretmekte zorlanan sürücüler, araçlarını kenara çekerek dolunun dinmesini bekledi. O anlar cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.