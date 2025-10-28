Balıkesirlilerin zorlu gecesi! Hem deprem hem sağanak...
Balıkesir'de dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından halk kendini sokaklara attı. Bölgede şiddetli sarsıntılar sabaha kadar sürerken sokaklardaki vatandaşlar da aralıksız süren sağanak yüzünden zor anlar yaşadı.
Balıkesir Sındırgı'da dün akşam saatlerinde gerçekleşen 6,1'lik deprem İstanbul, Ankara, Bursa, Akhisar başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. En büyük korku ise merkez üssünde yaşandı. Evlerinde kalmak istemeye bölge halkı sokaklara döküldü. Depremin ardından başlayan sağanak ise hayatı daha da zorlaştırdı.
SIĞINDIKLARI YERDEN ÇIKTILAR
Kapalı pazar yeri, kafeterya ve kapalı alanlara sığınan vatandaşlar, artçılarla birlikte tekrar dışarı çıktı.
Kapalı pazar yerinde sabahlayan vatandaşlar, evlerinin zarar görmediğini ancak korktukları için pazar yerinde olduklarını söyledi.
"Allah devlete, millete zeval vermesin" sözü ile olup biteni özetleyen vatandaşlar, depremlerin bir an önce sonlanması temennisinde bulundu.
