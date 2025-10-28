Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Balıkesirlilerin zorlu gecesi! Hem deprem hem sağanak...

Balıkesirlilerin zorlu gecesi! Hem deprem hem sağanak...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Deprem, Balıkesir, Sarsıntı, Halk, Panik, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Balıkesir'de dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından halk kendini sokaklara attı. Bölgede şiddetli sarsıntılar sabaha kadar sürerken sokaklardaki vatandaşlar da aralıksız süren sağanak yüzünden zor anlar yaşadı.

Balıkesir Sındırgı'da dün akşam saatlerinde gerçekleşen 6,1'lik deprem İstanbul, Ankara, Bursa, Akhisar başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. En büyük korku ise merkez üssünde yaşandı. Evlerinde kalmak istemeye  bölge halkı sokaklara döküldü. Depremin ardından başlayan sağanak ise hayatı daha da zorlaştırdı.

Balıkesirlilerin zorlu gecesi! Hem deprem hem sağanak... - 1. Resim

SIĞINDIKLARI YERDEN ÇIKTILAR

Kapalı pazar yeri, kafeterya ve kapalı alanlara sığınan vatandaşlar, artçılarla birlikte tekrar dışarı çıktı.

Balıkesirlilerin zorlu gecesi! Hem deprem hem sağanak... - 2. Resim

Kapalı pazar yerinde sabahlayan vatandaşlar, evlerinin zarar görmediğini ancak korktukları için pazar yerinde olduklarını söyledi.

Balıkesirlilerin zorlu gecesi! Hem deprem hem sağanak... - 3. Resim

"Allah devlete, millete zeval vermesin" sözü ile olup biteni özetleyen vatandaşlar, depremlerin bir an önce sonlanması temennisinde bulundu.

