Haberler > Gündem > Balıkesir beşik gibi sallandı! Sabaha kadar sürdü, 5 dakikada bir deprem oldu

Balıkesir beşik gibi sallandı! Sabaha kadar sürdü, 5 dakikada bir deprem oldu

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika... Balıkesir'de dün akşam meydana gelen 6,1'lik depremin ardından artçılar sabaha kadar sürdü. Bölge halkı aynı korkuyu 5 dakikada bir yaşadı. Artçıların şiddeti de büyük oldu, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son verileri an be an internet siteleri üzerinden paylaştı. Sındırgı merkezli depremlerin ardından yarın il genelinde okulların tatil edildiği duyuruldu, işte son gelişmeler...

Sismik hareketliliğin devam ettiği Balıkesir Sındırgı'da dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, Ankara, Edirne, Akhisar, Bursa başta olmak üzere birçok ilde şiddetli bir şekilde hissedildi. İnsanlar can havli ile kendilerini sokağa atarken depremin merkez üstünden korkutan haberler gelmeye devam etti. Şiddetli artçıların ardı arkası kesilmedi, bölgede her 5 dakikada bir deprem olmaya devam etti. Veriler AFAD'ın son depremler listesinde de yer aldı. 

BALIKESİR BEŞİK GİBİ SALLANIYOR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir Sındırgı'daki son depremleri paylaştı. Artçıların büyüklüğü 4,4'ü buldu. Bölgede sarsıntılar aralıksız olarak devam ederken büyük artçıların büyüklüğü ve saatleri ise şu şekilde açıklandı. 00:29'da 4.2, 01:16'da 4.2,  01:58'de 4.2, 02:30'da 4.4,  03:17'de 4.2, 03:48'de 4,2... Derinlikleri ortalama 7 kilometre olan depremler bölge halkını uyutmadı. Vatandaşların sokaklarda endişeli bekleyişleri devam ediyor.   

Balıkesir beşik gibi sallandı! Sabaha kadar sürdü, 5 dakikada bir deprem oldu - 1. Resim

Depremin ardından başlayan sağanak ise hayatı daha da zorlaştırdı. Kapalı pazar yeri, kafeterya ve kapalı alanlara sığınan vatandaşlar, artçılarla birlikte tekrar dışarı çıktı.
Kapalı pazar yerinde sabahlayan vatandaşlar, evlerinin zarar görmediğini ancak korktukları için pazar yerinde olduklarını söyledi. "Allah devlete, millete zeval vermesin" sözü ile olup biteni özetleyen vatandaşlar, depremlerin bir an önce sonlanması temennisinde bulundu.

BAKAN YERLİKA BALIKESİR'E GİDİYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, alınan ihbarların tek tek değerlendirildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi; "Karayolu ile Sındırgı'ya gidiyoruz 20 kilometre yolumuz kaldı. Allah'a şükürler olsun depremden etkilenen illerden an itibarıyla gelen can kaybı ihbarı bulunmamaktadır. Cami, spor salonu ve okullar barınma amacıyla vatandaşlarımıza açılmıştır. Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır."

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

