Pendik’te 10 katlı bir binanın 3’üncü katında çıkan yangın çıktı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada mahsur kalanlar tahliye edildi.

Yangın, 03.40 sıralarında Sülüntepe Mahallesi Risale Sokak'ta bulunan 10 katlı binada meydana geldi. 3'üncü kattaki dairede başlayan yangın büyüyerek diğer dairelere de sirayet etti.

ÇOK SAYIDA EKİP MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadığı öğrenildi.

MAHSUR KALANLAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle bütün mahalle sokağa dökülürken ekipler binada mahsur kalanları tahliye etti.

Yangının söndürülmesinin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

