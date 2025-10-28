Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İstanbul'da tramvay seferlerini aksatan kaza! Otomobil raylarda sıkıştı...

İstanbul'da tramvay seferlerini aksatan kaza! Otomobil raylarda sıkıştı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul&#039;da tramvay seferlerini aksatan kaza! Otomobil raylarda sıkıştı...
3. Sayfa Haberleri

İstanbul Zeytinburnu’nda tramvay yoluna giren otomobil, çalışma yapılan raylarda sıkıştı. Olay üzerine tramvay seferlerinde aksama yaşandı.

Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Seyitnizam Akşemsettin tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre bölgede aracı ile seyir halinde olan sürücü, otomobilini geçişlerin yasak alanına soktu. 

ARABA RAYLARA SIKIŞTI

Tramvay alanına giren sürücü, raylarda onarım çalışması nedeniyle kazı yapılan alanda aracıyla sıkıştı. Olay üzerine bölgeye kurtarıcı aracı sevk edildi.

SEFERLER AKSADI

Yaşanan olay nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar yönünde aksarken otomobilin sıkıştığı noktadan çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

