İstanbul'da tramvay seferlerini aksatan kaza! Otomobil raylarda sıkıştı...
İstanbul Zeytinburnu’nda tramvay yoluna giren otomobil, çalışma yapılan raylarda sıkıştı. Olay üzerine tramvay seferlerinde aksama yaşandı.
Olay, akşam saatlerinde Zeytinburnu Seyitnizam Akşemsettin tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre bölgede aracı ile seyir halinde olan sürücü, otomobilini geçişlerin yasak alanına soktu.
ARABA RAYLARA SIKIŞTI
Tramvay alanına giren sürücü, raylarda onarım çalışması nedeniyle kazı yapılan alanda aracıyla sıkıştı. Olay üzerine bölgeye kurtarıcı aracı sevk edildi.
SEFERLER AKSADI
Yaşanan olay nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar yönünde aksarken otomobilin sıkıştığı noktadan çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.
