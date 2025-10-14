Tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Görevlinin hayat kurtaran dokunuşu

Kayseri Cumhuriyet meydanındaki raylı sistem hattında meydana gelen olayda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen genç kız, karşıya geçmek için tramvay yoluna doğru hamle yaptı.

SON ANDA KURTARDI

Durumu fark eden güvenlik görevlileri genç kızı çekerek tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı. Olay, güvenlik kamerası ve tramvay içi kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

BELEDİYE'DEN KULAKLIK UYARISI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu, tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır. Lütfen yaya geçitlerini kullanın. Karşıya geçerken iki yönü de kontrol edin. Kulaklık takılıyken çevresel sesleri duyamayacağınızı unutmayın" ifadelerine yer verildi.

"KULAKLIKTAN DOLAYI İKAZLARI FARK EDEMEDİ"

Yaşadıklarını anlatan Güvenlik Görevlisi Ayhan Akış ise "Yolcumuz; kulağındaki kulaklıktan dolayı sesli uyarı ikazlarını fark edememesi nedeniyle anlık gelişen bir olay. Olaydan sonra ayağa kaldırdık, kendisini iyi hissettiğini söyledi ve o şekilde uğurladık. Yolcularımızdan ricamız şu; sarı çizgilere ve kulaklığa dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü sesli ve görsel uyarıları pek işitemiyorlar. Kulaklıkla yürüdüğü için makinist arkadaşların verdiği uyarı sinyallerini, bizim uyarılarımızı fark edemedi. Fark edemediği için de bu durumla karşı karşıya kaldık" dedi.