Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Görevlinin hayat kurtaran dokunuşu

Tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Görevlinin hayat kurtaran dokunuşu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kayseri, Tramvay, Güvenlik Görevlisi, Kulaklık, Dikkat, Trafik Kazası, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'de tramvayın geldiğini fark etmeyen genç kızı, son anda güvenlik görevlisi kurtardı. Genç kızın kulaklık taktığı için tramvayı fark etmediği belirtilirken yaşananlar kameralara da yansıdı.

Kayseri Cumhuriyet meydanındaki raylı sistem hattında meydana gelen olayda, kulaklığı takılı olduğu için çevresini fark edemeyen genç kız, karşıya geçmek için tramvay yoluna doğru hamle yaptı.

SON ANDA KURTARDI

Durumu fark eden güvenlik görevlileri genç kızı çekerek tramvayın altında kalmaktan son anda kurtardı. Olay, güvenlik kamerası ve tramvay içi kamera tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Görevlinin hayat kurtaran dokunuşu - 1. Resim

BELEDİYE'DEN KULAKLIK UYARISI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Bu olay hepimiz için önemli bir hatırlatma. Güvenlik görevlisi arkadaşımıza dikkatli davranışı için teşekkür ediyoruz. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken konu, tüm yolcularımızın raylı sistem hatlarında daha dikkatli olmasıdır. Lütfen yaya geçitlerini kullanın. Karşıya geçerken iki yönü de kontrol edin. Kulaklık takılıyken çevresel sesleri duyamayacağınızı unutmayın" ifadelerine yer verildi.

Tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Görevlinin hayat kurtaran dokunuşu - 2. Resim

"KULAKLIKTAN DOLAYI İKAZLARI FARK EDEMEDİ"

Yaşadıklarını anlatan Güvenlik Görevlisi Ayhan Akış ise "Yolcumuz; kulağındaki kulaklıktan dolayı sesli uyarı ikazlarını fark edememesi nedeniyle anlık gelişen bir olay. Olaydan sonra ayağa kaldırdık, kendisini iyi hissettiğini söyledi ve o şekilde uğurladık. Yolcularımızdan ricamız şu; sarı çizgilere ve kulaklığa dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü sesli ve görsel uyarıları pek işitemiyorlar. Kulaklıkla yürüdüğü için makinist arkadaşların verdiği uyarı sinyallerini, bizim uyarılarımızı fark edemedi. Fark edemediği için de bu durumla karşı karşıya kaldık" dedi.

Tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Görevlinin hayat kurtaran dokunuşu - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

1 milyar 300 milyon liralık vurgun! 'Dağ Grup' operasyonunda 50 gözaltıÖSYM Sağlık Bakanlığı personel alımı sonuçları belli oldu! ÖSYM KPSS 2025/5 sonuç sorgulama ekranı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın 3 yıla kadar hapsi istendi - GündemİBB Başkan Vekili Aslan için hapis talebi!1 milyar 300 milyon liralık vurgun! 'Dağ Grup' operasyonunda 50 gözaltı - Gündem1.3 milyar liralık vurgun!Erdoğan "Ucuz kiralama sürecini başlatacağız" diyerek duyurdu! 81 ile 500 bin konut inşa edilecek - Gündem81 ile 500 bin konut inşa edilecekCumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında neler yaşandı? Ercan Seki "Off the record' bilgidir" diyerek açıkladı - Gündem'Off the record' bilgidir' diyerek açıkladı!17. İyilik Gemisi Mersin'den uğurlandı! Bakan Yerlikaya: Gazze yeniden ayağa kalkacak - Gündem17. İyilik Gemisi Mersin'den hareket etti!Sokak ortasında sopalı bıçaklı kavga! Kan donduran anlar kamerada - GündemSokak ortasında sopalı bıçaklı kavga! Kan donduran anlar kamerada
Sonraki Haber Yükleniyor...