İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın 3 yıla kadar hapsi istendi

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın 3 yıla kadar hapsi istendi

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Mart ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından, İmamoğlu bu görevden uzaklaştırılmıştı.

Yerine ise belediye meclisinde yapılan seçimle Nuri Aslan getirilmişti.

Bugünse Aslan'la ilgili yeni gelişme yaşandı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, Çağlayan Adliyesi'nde görevli güvenlik amirine karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

 

