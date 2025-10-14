İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın 3 yıla kadar hapsi istendi

Mart ayında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından, İmamoğlu bu görevden uzaklaştırılmıştı.

Yerine ise belediye meclisinde yapılan seçimle Nuri Aslan getirilmişti.

Bugünse Aslan'la ilgili yeni gelişme yaşandı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan hakkında, Çağlayan Adliyesi'nde görevli güvenlik amirine karşı 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.