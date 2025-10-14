Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Mansur Yavaş'tan, Özgür Özel'e sürpriz ziyaret! Gündemlerinde konser soruşturması var

Mansur Yavaş'tan, Özgür Özel'e sürpriz ziyaret! Gündemlerinde konser soruşturması var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mansur Yavaş, Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediyesi, CHP, TBMM, Grup Toplantısı, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik konser soruşturmaları gündemden düşmezken Mansur Yavaş'tan dikkat çeken bir hamle geldi. Yavaş bugün sürpriz şekilde Özgür Özel'i ziyaret etti. İki isim görüşmenin ardından açıklamalar yaptı, işte detaylar.

ABB'ye yönelik konser soruşturmalarının ardından hakkında soruşturma izni istenen Mansur Yavaş, bugün sürpriz bir şekilde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

"SORUŞTURMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİK"

TBMM'deki grup toplantısının ardından Özel'le bir araya gelen Yavaş, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 'Hoş geldiniz' ziyaretine geldiğini belirten Yavaş, "Hem hoş geldiniz demek hem de teşekkür etmek için geldim. Aynı zamanda devam eden soruşturmalar hakkında bilgi alışverişi yaptık. Müfettişler bu defa bize birkaç soru sordu. Biz de cevabımızı verdik. Umarım soruşturmaya gerek görmezler" dedi.

Mansur Yavaş'tan, Özgür Özel'e sürpriz ziyaret! Gündemlerinde konser soruşturması var - 1. Resim

ÖZEL: MANSUR BAŞKAN'IN VERİLMEYECEK HESABI YOK

CHP lideri Özgür Özel ise yaptığı açıklamada, "Mansur başkan bizim ve Ankaralıların gurur duyduğu bir belediye başkanı. Kendisine yönelik bir algı operasyonu yürütülüyor. Her geçen gün nasıl tükendilerse Mansur beyi nasıl hazmedemedilerse; bir kumpasın peşindeydiler. Mansur başkanımızın tüm denetimlerde verilemeyecek hesabı olmadığı apaçık ortada. Sanki bir şey varmış gibi köpürtmeye çalıştılar. Bir kahve içtik kendisiyle de bu durumları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beren Gençalp kimdir, hangi dizilerde oynadı? Güller ve Günahlar dizisinin Hayal'i olduAlikahya Stadyum Tramvay Hattı bugün ücretsiz mi? Kocaeli'de milli maç öncesi toplu taşıma durumu gündemde
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar - GündemAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarÇorum otogarında 1,5 milyon lira yolsuzluk! Zimmetine para geçiren görevli hakkında suç duyurusu! - GündemZimmetine 1,5 milyon geçiren görevli hakkında suç duyurusu!Elazığ'da dehşet anları! Gazeteciye pompalı tüfekle ateş açtı - GündemElazığ'da dehşet anları! Gazeteciye pompalı tüfekle ateş açtıHatay'a dev proje: Türkiye'nin en büyük atık su tüneli inşa ediliyor! - GündemHatay'a 11 kilometrelik dev proje!İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın 3 yıla kadar hapsi istendi - GündemİBB Başkan Vekili Aslan için hapis talebi!Tramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Görevlinin hayat kurtaran dokunuşu - GündemTramvayın altında kalmaktan son anda kurtuldu
Sonraki Haber Yükleniyor...