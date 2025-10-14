Mansur Yavaş'tan, Özgür Özel'e sürpriz ziyaret! Gündemlerinde konser soruşturması var

ABB'ye yönelik konser soruşturmalarının ardından hakkında soruşturma izni istenen Mansur Yavaş, bugün sürpriz bir şekilde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti.

"SORUŞTURMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİK"

TBMM'deki grup toplantısının ardından Özel'le bir araya gelen Yavaş, çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 'Hoş geldiniz' ziyaretine geldiğini belirten Yavaş, "Hem hoş geldiniz demek hem de teşekkür etmek için geldim. Aynı zamanda devam eden soruşturmalar hakkında bilgi alışverişi yaptık. Müfettişler bu defa bize birkaç soru sordu. Biz de cevabımızı verdik. Umarım soruşturmaya gerek görmezler" dedi.

ÖZEL: MANSUR BAŞKAN'IN VERİLMEYECEK HESABI YOK

CHP lideri Özgür Özel ise yaptığı açıklamada, "Mansur başkan bizim ve Ankaralıların gurur duyduğu bir belediye başkanı. Kendisine yönelik bir algı operasyonu yürütülüyor. Her geçen gün nasıl tükendilerse Mansur beyi nasıl hazmedemedilerse; bir kumpasın peşindeydiler. Mansur başkanımızın tüm denetimlerde verilemeyecek hesabı olmadığı apaçık ortada. Sanki bir şey varmış gibi köpürtmeye çalıştılar. Bir kahve içtik kendisiyle de bu durumları değerlendirdik" ifadelerini kullandı.