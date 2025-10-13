Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Anıtkabir'de dikkat çeken kare! Mansur Yavaş, kendisi için soruşturma izni isteyen başsavcıyla yan yana

Konser soruşturması kapsamında hakkında soruşturma izni istenen ABB Başkanı Mansur Yavaş, bugün bir dizi etkinlik kapsamında Anıtkabir'e gitti. Yavaş'ın yanında kendisi için soruşturma izni talep eden Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin de bulunması dikkat çekti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde (ABB) 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konser organizasyonlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 14 şüpheli hakkında "nitelikli zimmet" suçlamasıyla iddianame hazırlamıştı.

SORUŞTURMA İZNİ İSTENDİ

Başsavcılık da önceki akşam ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu'na soruşturma açmak için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istemişti.

Anıtkabir'de dikkat çeken kare! Mansur Yavaş, kendisi için soruşturma izni isteyen başsavcıyla yan yana - 1. Resim

YAVAŞ: SAKLAYACAK BİR ŞEYİM YOK!

Yavaş ise konuyla ilgili açıklama yaparak; "Görev sürem boyunca her adımımı hukukun evrensel ilkeleri, demokratik değerler ve kamu vicdanı doğrultusunda attım. Ankara halkının bir kuruşunun, bir imzasının hesabını vermekten hiçbir zaman çekinmedim. Bugün bir kez daha açıkça söylüyorum: Hiçbir iddia, hiçbir girişim; şerefime, itibarımıza ve inandığım değerlere gölge düşüremez. Çünkü ben doğruyu yaptım. Çünkü ben milletimin emanetini namus bildim. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma yürütmesi için İçişleri Bakanlığı’ndan izin almasına gerek yoktur. Çağırırlarsa, gönüllü olarak ifadeye vermeye hazırız. Çünkü bizim gizleyecek, çekinecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yoktur." demişti.

BAŞSAVCI İLE YAN YANA GELDİ

Bugünse dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, ​​​​​​​Ankara'nın başkent ilan edilmesinin 102. yılını kutladı. Kutlamalar kapsamında Yavaş ve birçok isim Anıtkabir'e gitti. Burada Yavaş'ın kendisi hakkında soruşturma izni isteyen Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse'nin de bulunması dikkatlerden kaçmadı.

Anıtkabir'de dikkat çeken kare! Mansur Yavaş, kendisi için soruşturma izni isteyen başsavcıyla yan yana - 2. Resim

Slovakya’da iki tren çarpıştı: 100'den fazla yaralı var
