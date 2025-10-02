Xiaomi 17 Pro Max ne zaman Türkiye’ye gelecek, fiyatı ne kadar? Xiaomi 17 Pro Max özellikleri tanıtıldı!

Xiaomi 17 Pro Max ne zaman Türkiye’ye gelecek, fiyatı ne kadar netleşmeye başladı. Serinin en güçlü modeli olan Xiaomi 17 Pro Max, Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alıyor. Cihaz, 6.9 inçlik AMOLED ekranıyla geniş bir görüntüleme deneyimi sunarken, 3500 nit parlaklığa ulaşabilen paneliyle ilgi topladı.

XİAOMİ 17 PRO MAX NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?

Xiaomi’nin yeni amiral gemisi serisi Çin’de satışa çıktıktan sonra teknoloji meraklıları Türkiye'ye geliş tarihini sorgulamaya başladı. Şirketten henüz resmi bir açıklama gelmezken önceki lansman takvimlerine göre Xiaomi 17 Pro Max’in 2025 yılının sonbahar aylarında Türkiye’de satışa sunulması bekleniyor.

XİAOMİ 17 PRO MAX FİYATI NE KADAR, TÜRKİYE FİYATI BELLİ OLDU MU?

Xiaomi 17 Pro Max, Çin’de 5999 yuan, yaklaşık 841 dolardan başlayan fiyatlarla tüketicilere sunuldu. Depolama ve RAM seçeneklerine göre fiyat 6999 yuana kadar çıkıyor.

Türkiye fiyatları henüz açıklanmadı. Döviz kuru ve vergi yükleri göz önünde bulundurulduğunda cihazın Türkiye’de 55.000 TL ile 65.000 TL arasında bir etiketle satışa çıkması öngörülüyor. Xiaomi 17 Pro’nun ise 45.000 TL’den başlayan fiyatlarla piyasaya sürülmesi bekleniyor.

XİAOMİ 17 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NELER?

Ekran: 6.9 inç, 1200x2608, 120Hz, 3500nit, AMOLED, Dragon Crystal Glass 3

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5

Hafıza: 12GB, 16GB RAM

Depolama: 512GB, 1TB

Arka kamera: 50MP f/1.7 (birincil) + 50MP f/2.6 (telefoto) + 50MP f/2.4 (ultra geniş)

Ön kamera: 50MP f/2.2

Batarya: 7500 mAh, 100W kablolu/50W kablosuz şarj

Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.4, USB-C 3.2

Boyut ve ağırlık: 162.9 x 77.6 x 8mm, 219g