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Tarih belli oldu! iPhone 17 ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Tarih belli oldu! iPhone 17 ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak?
İPhone, İPhone 17, Apple, Lansman, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Apple’ın bir sonraki akıllı telefon serisi olan iPhone 17 için geri sayım başladı. Teknoloji dünyasında büyük heyecana neden olan iPhone 17, Apple’ın her yıl Eylül ayında gerçekleştirdiği geleneksel lansman kapsamında vitrine çıkmaya hazırlanıyor. Yeni modelin çıkış tarihi, satış süreci ve teknik özellikleriyle ilgili detaylar merak edilirken, Türkiye fiyatı da gündemin ilk sıralarında yer alıyor. iPhone 17 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak soruları cevap arıyor.

Apple’ın 2025 model iPhone serisi olan iPhone 17 hem donanım gücü hem de estetik anlamda büyük beklentiler doğurdu. A19 işlemcisi, geliştirilmiş kamera özellikleri ve kullanıcı deneyimini artıran ekran teknolojileriyle iPhone 17 teknoloji dünyasının merceğinde. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak?

Tarih belli oldu! iPhone 17 ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? - 1. Resim

İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Apple’ın iPhone 17 serisini 9-13 Eylül 2025 tarihleri arasında düzenleyeceği lansmanda tanıtması bekleniyor. ABD’deki etkinliğin hemen ardından ön siparişlerin 12 Eylül’de başlayacağı öngörülüyor. Küresel satışların ise 19 Eylül itibarıyla başlaması tahmin ediliyor.

Türkiye’ye gelişi ise her yıl olduğu gibi birkaç hafta sonrasında olacak. iPhone 17’nin Eylül sonu ya da Ekim ayının ilk günlerinde Türkiye'deki raflarda yerini alabileceği düşünülüyor.

Tarih belli oldu! iPhone 17 ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? - 2. Resim

İPHONE 17 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yeni iPhone serisinin fiyatı da şimdiden konuşulmaya başlandı. iPhone 17’nin başlangıç modeli için Türkiye satış fiyatının yaklaşık 79.999 TL olması bekleniyor.

Daha gelişmiş donanıma sahip iPhone 17 Pro modelinin 99.999 TL, iPhone 17 Pro Max modelinin ise 114.999 TL fiyat etiketiyle piyasaya sürülmesi öngörülüyor.

Tarih belli oldu! iPhone 17 ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? - 3. Resim

İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Yeni iPhone 17’nin en dikkat çeken yönü tasarım alanında yapacağı yenilikler olacak. Daha ince çerçeveler, hafif gövde yapısı ve kompakt bir tasarımla sunulacak telefon, estetik açıdan önceki modellerin önüne geçmeyi hedefliyor.

Donanım tarafında ise Apple’ın yeni nesil A19 Bionic işlemcisi, yüksek performans ile enerji verimliliğini bir araya getiriyor. Yeni çipin iOS 19 ile daha verimli çalışması ve uzun pil ömrü sağlaması bekleniyor.

Tarih belli oldu! iPhone 17 ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar olacak? - 4. Resim

Kamera sisteminde de ise yapay zeka destekli gece modu, gelişmiş portre modları ve 8K video kayıt desteği ile mobil fotoğrafçılıkta sınırlar yeniden çizilecek. Pro modellerde bu özelliklerin çok daha güçlü biçimde sunulması bekleniyor.

Daha önce sadece Pro serisinde bulunan 120Hz ProMotion teknolojisinin, bu kez standart modellerde de yer alabileceği konuşuluyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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