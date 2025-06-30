iPhone 17 Pro ve Pro Max ne zaman çıkacak?

Apple'ın bu yıl sunacağı iPhone 17 Air ve iPhone 17 Pro Max'in çıkış tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de ilgi gören iPhone'un en son modeline sahip olmak isteyenler, resmi tarihleri sorguluyor.

iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerine ilk sahip olmak isteyenler, amiral gemisi markanın yeni modellerinin lansman tarihini merak ediyor.

IPHONE'DEN YENİ MODEL

iPhone 17 serisi, iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max olmak üzere dört modelle teknoloji meraklılarına sunulacak. "Plus" modelinin az talep nedeniyle üretimden çekildiği ve yerine ultra ince tasarımlı iPhone 17 Air’in geldiği iddia ediliyor.

Bu yeni model, 5.5 mm inceliğiyle Apple’ın şimdiye kadarki en ince iPhone’u olma özelliğini de beraberinde getirecek.

IPHONE 17 ÇIKIŞ TARİHİ NE ZAMAN?

Eylül ayında resmî olarak tanıtılacak iPhone 17 ailesinin tam çıkış tarihi belli değil.

iPhone 17 serisinin eylül ayının ikinci haftasında tanıtılması bekleniyor.