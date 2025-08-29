Tesla Model Y Performance resmen görücüye çıktı! Türkiye'deki satış fiyatı belli oldu

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, merakla beklenen Model Y Performance versiyonunu resmi olarak görücüye çıkardı. Tasarımda standart Model Y ile benzerlikler taşıyan yeni otomobil, özellikle teknik donanımıyla fark oluşturuyor.

YENİLENEN DIŞ TASARIM

Webtekno'da yer alan habere göre Model Y Performance, orijinal Model Y’nin makyajlı bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Daha iyi aerodinamik için ön ve arka tamponlarda yenilenmiş bir tasarım tercih edildi. Ayrıca arka kısımda Performance’a özel spoiler ve logolar dikkat çekiyor. Gövdeye gömülü kapı kolları ve aydınlatma grubu ise mevcut modelle aynı şekilde korunmuş durumda.

İÇ MEKANDA SPOR VE KONFOR

Otomobilin iç tasarımı genel hatlarıyla önceki versiyona benzese de önemli yenilikler barındırıyor. Model Y Performance, ön ve arka bölümde ısıtmalı elektronik spor koltuklar ile donatıldı. Kabinde kullanılan birinci sınıf ses yalıtım malzemeleri ve akustik cam teknolojisi, sürüş sırasında daha sessiz bir ortam sunuyor. Ayrıca 16 inçlik yüksek çözünürlüklü bilgi-eğlence ekranı da bu versiyona özel özelliklerden biri.

GÜÇLÜ MOTOR VE PERFORMANS

Model Y Performance’ın en dikkat çekici noktası motoru oldu. Çift elektrik motoru toplamda 460 beygir güç üretiyor. Araç, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 3,5 saniyede ulaşabiliyor. WLTP standartlarına göre 580 kilometre menzil sunan otomobil, gelişmiş çok bağlantılı süspansiyon sistemiyle hem yol tutuşunu hem de sürüş konforunu artırıyor.

YÜKSEK TEKNOLOJİ DONANIMI

Tesla, yeni modelinde sürüş dinamiklerini iyileştirirken aynı zamanda kabin deneyimini de ileriye taşıdı. Spor detaylar iç mekânda da Performance logosuyla vurgulanırken, yenilenmiş yazılım sistemiyle birlikte daha kullanıcı dostu bir sürüş deneyimi hedefleniyor.

MODEL Y PERFORMANCE'IN TÜRKİYE FİYATI AÇIKLANDI

Yeni Tesla Model Y Performance’ın Türkiye satış fiyatı 4 milyon 418 bin 400 TL olarak belirlendi. Yüksek performansı ve donanımıyla öne çıkan araç, fiyatıyla lüks segmentte konumlanarak Türkiye pazarında dikkat çekmeyi hedefliyor.