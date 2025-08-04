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Tesla'dan 'bizi bırakma' hediyesi! Elon Musk'a devletleri kıskandıracak ikramiye

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, kurucusu olduğu Tesla'dan devletleri kıskandıracak ikramiye alacak. Tesla Yönetim Kurlu, Musk'ın CEO olarak kalması için 29 milyar dolar değerinde ikramiye ödemeyi kabul etti.

Space X, Tesla ve X sosyal medya platformunun sahibi dünyaca ünlü milyarder Elon Musk, birçok devletin bütçesinden daha çok ikramiye almaya hazırlanıyor. Tesla, Elon Musk'a CEO olarak kalması için 29 milyar dolar ödeyecek.

TESLA'DAN MUSK'A PERFORMANS ÖDEMESİ

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Yönetim KurulU tarafından hissedarlara gönderilen mektupta, Musk'ın 2017'den bu yana bir performans ödemesi almadığı anımsatıldı.

Yargı engeline takılan 2018 yılı performans ödemesinin yeniden uygulamaya konması için Delaware mahkemelerindeki yasal mücadelenin sürdüğü belirtilen mektupta, hukuki zorluklara rağmen Musk'ın "dönüştürücü ve benzeri görülmemiş bir büyüme sağladığı" konusunda herkesin hemfikir olduğu vurgulandı.

İYİ NİYET OLARAK İKRAMİYE VERİLECEK

Mektupta, Musk'a bir "iyi niyet" ödemesi yapılmasının önerildiği, bunun Musk'ın Tesla'da kalmasını teşvik edeceğine inanıldığı aktarıldı.

Hissedarlara gönderilen mektupta, "Yönetim Kurulu, Elon'a 2018 CEO Performans Ödülü kapsamında kazandığı toplam ödemenin yaklaşık üçte birine denk gelen sınırlı hisse senedi verilmesi yönündeki özel komite tavsiyesini oy birliğiyle onayladı." ifadesi kullanıldı.

MUSK'A 2 YIL DAHA CEO OLARAK KALMASI İÇİN 29 MİLYAR DOLAR

Bu kapsamda yaklaşık 29 milyar dolar değerinde 96 milyon hisse senedinin iki yıl boyunca şirkette kalması koşuluyla Musk'a verileceği bildirildi.

Delaware Mahkemesi Yargıcı Kathaleen McCormick, Aralık 2024'te Tesla'nın yıllık hissedarlar toplantısındaki oylamada kabul edilmesine rağmen Musk'ın maaş paketinin iptali yönündeki kararını yinelemişti.

McCormick, "akılalmaz bir meblağ" olduğu ve "şirketin yönetim kurulu tarafından adil olmayan bir şekilde belirlendiği" gerekçesiyle Musk'ın yaklaşık 56 milyar dolar değerindeki maaş paketinin iptal edilmesinin önünü açmıştı.

Tesla'nın hisse senedi fiyatına bağlı olan bu tutar, yıllar içinde dalgalanma göstermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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