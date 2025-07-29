Elon Musk ülkeyi birbirine kattı: Gizli anlaşması ifşa oldu
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Kaynak: Dış Haberler- Güncelleme:
Elon Musk’ın Bahamalar’daki gizli roket anlaşması hükümette kriz havası estirdi. SpaceX’in Falcon 9 roketleri için Bahamalar’ı iniş noktası yapma planı, bazı bakanların dışlanması nedeniyle kabine içinde gerilime neden oldu.
SpaceX’in küresel roket iniş stratejisi, bu kez Karayipler’de beklenmedik bir duvara çarptı. Elon Musk'ın şirketi, Bahamalar ile Falcon 9 roketlerinin iticilerini adaya indirme konusunda gizli bir anlaşma yaparken, hükümet içinde istişare eksikliği ve güvenlik endişeleri ciddi tepkiye yol açtı.
Reuters’a konuşan kaynaklara göre, Bahamalar Başbakan Yardımcısı Chester Cooper, Şubat 2024’te anlaşmayı bazı kilit hükümet yetkililerinin bilgisi dışında imzaladı.
SPACEX'TEN 'TATLANDIRICI' TEKLİF: ÜCRETSİZ STARLİNK
Anlaşma müzakereleri sırasında SpaceX’in, Bahamalar’ın savunma filosu için ücretsiz Starlink internet terminalleri teklif ettiği açıklandı. Ancak bu teklifin de hükümet içinde resmi değerlendirmeye tabi tutulmadan sunulduğu ileri sürüldü.
YILDIZ GEMİSİ ENKAZI GÜVENLİK ALARMI VERDİ
Roketlerin iniş ve muhtemel arıza durumları da Bahamalı yetkililer arasında endişeye neden oldu. Özellikle SpaceX’in yeniden kullanılabilir “Starship” platformuna ait bazı parçaların suya düşmesi ve sivil alana yakın bölgelerde risk oluşturması, kamuoyunda tepki topladı.
SpaceX’in dünya çapındaki fırlatma ve iniş altyapısını genişletme planları, yalnızca mühendislik değil, aynı zamanda jeopolitik karmaşık dengelerle de karşı karşıya kalıyor.
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık