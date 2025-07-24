Elon Musk ve şirketlerini "yok edecek" denmişti! Trump'ın merakla beklenen açıklaması geldi

ABD Başkanı Trump, Elon Musk’ı ve şirketlerini yok edeceği iddialarını yalanladı. Söz konusu iddiaları yalanlayan Trump, "Herkes, Elon'ın ABD hükümetinden aldığı büyük ölçekli sübvansiyonların bir kısmını ya da tamamını geri alarak Elon'ın şirketlerini yok edeceğimi söylüyor. Bu doğru değil!" ifadelerini kullandı.

ABD'de, Başkan Trump ve dünyanın en zengin iş insanlarından biri olan Elon Musk arasındaki gerginlik durulmuyor.

Trump, Truth Social üzerinden Trump, Musk'ı ve şirketlerini "yok edeceği" iddiaları hakkında açıklama yaptı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Söz konusu iddiaları yalanlayan Trump, "Herkes, Elon'ın ABD hükümetinden aldığı büyük ölçekli sübvansiyonların bir kısmını ya da tamamını geri alarak Elon'ın şirketlerini yok edeceğimi söylüyor. Bu doğru değil!" ifadelerini kullandı.

Trump, Musk ve kendisinin ABD'de tüm işletmelerinin başarılı olmasını istediğini ve Musk'ın işletmelerinin başarılı olmasının ABD'nin lehine olacağını kaydetti.