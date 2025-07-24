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Trump talimat verdi! Binlerce düzensiz göçmen için harekete geçildi: 2027'ye kadar...

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Trump talimat verdi! Binlerce düzensiz göçmen için harekete geçildi: 2027&#039;ye kadar...
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD, Texas eyaletinin El Paso kentinde, ülkedeki düzensiz göçmenlerin tutulacağı 5 bin kişilik kapasiteye sahip bir tesisin inşa edileceğini duyurdu. İnşasının 2027 yılına kadar tamamlanması beklenen tesis için 232 milyon dolar ödendiği bildirildi.

ABD düzensiz göçmenler konusuna ilişkin yeni bir adım attı. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Meksika ile sınırındaki El Paso kentindeki bir proje için merkezi Virginia eyaletinde bulunan bir firmayla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

5 BİN KİŞİLİK TESİS İÇİN 232 MİLYON DOLAR

Açıklamada, El Paso'da ülkedeki düzensiz göçmenlerin tutulacağı 5 bin kişilik bir tesisin inşası ve işletilmesi için firmaya yaklaşık 232 milyon dolar ödendiği duyuruldu. Tesisin inşasının Eylül 2027'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.

Trump talimat verdi! Binlerce düzensiz göçmen için harekete geçildi: 2027'ye kadar... - 1. Resim

ABD Başkanı Donald Trump, göreve başlamasının ardından imzaladığı başkanlık kararnamesiyle selefi Joe Biden döneminde getirilen "çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık" uygulamalarını kaldırma kararı almış, ülkeye düzensiz giren "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalabileceği tesisin hazırlanması talimatını vermişti.

Florida eyaletinin doğal hayat alanı Everglades bölgesinde inşa edilen ve düzensiz göçmenler için 5 bin yatak kapasitesine sahip "Timsah Alcatraz" adlı tutukevinin açılışı ise Trump ve İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in katılımıyla 1 Temmuz'da yapılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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