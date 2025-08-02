Mahkeme kararı Elon Musk’ı yıktı! Otopilot öldürdü, Tesla 243 milyon dolar ödeyecek
Dünya Haberleri / Dış Haberler
Kaynak: Dış Haberler- Güncelleme:
Elektrikli otomobil devi Tesla, otopilot sisteminin karıştığı bir ölümlü kazada tarihinin en ağır darbelerinden birini aldı. Florida’da görülen davada jüri, Tesla’yı 22 yaşındaki genç bir kadının ölümünden sorumlu bularak şirkete 243 milyon dolarlık rekor tazminat cezası verdi.
ABD'nin Florida eyaletinde görülen bir davada jüri, elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın 2019 yılında yaşanan ölümlü kazadan dolayı 243 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.
Mahkeme, kazada Tesla'nın "otopilot" sürücü destek sisteminin yüzde 33 oranında sorumlu olduğuna hükmetti.
Kazaya karışan sürücü George McGee'nin, telefonuyla ilgilendiği ve dikkatinin dağıldığı belirtilirken, mahkeme tarafından yüzde 67 oranında kusurlu bulundu.
GENÇ ÇİFTİN ÜZERİNE SÜRMÜŞTÜ
Florida Keys bölgesinde meydana gelen kazada, Tesla Model S kullanan McGee, yol kenarında park halindeki araçlarının yanında duran 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon ve erkek arkadaşı Dillon Angulo'nun üzerine aracı sürdü. Kazada Leon hayatını kaybederken, Angulo ağır yaralandı.
Bu karar, Tesla'nın otopilot teknolojisiyle ilgili açılan davalarda tazminata mahkum edildiği ilk karar oldu. Daha önceki benzer davalar ya reddedilmiş ya da mahkeme dışında çözülmüştü.
AVUKAT: TESLA SINIRLAMALARI BİLEREK UYGULAMADI
Davacıların avukatı Brett Schreiber, jüri kararının ardından yaptığı açıklamada, Tesla'nın otopilot sistemini yalnızca kontrollü otoyollar için tasarladığını ancak Elon Musk’ın bu teknolojinin insanlardan daha iyi sürüş yaptığı yönündeki açıklamalarının kullanıcıları yanılttığını savundu. Schreiber, "Tesla, sürücülerin otopilotu farklı yollarla kullanmasını engellememeyi bilinçli olarak seçti" dedi.
Tesla, 200 milyon dolarlık cezai tazminatın yanı sıra 43 milyon dolarlık telafi edici tazminat ödeyecek.
TESLA: KARAR HATALI, İTİRAZ EDECEĞİZ
Tesla’dan yapılan açıklamada, karara itiraz edileceği belirtildi. Şirket, "Bugünkü karar yanlıştır. Bu karar, sadece otomotiv güvenliğini geriye götürür ve hayat kurtaran teknolojilerin gelişimini tehlikeye atar" ifadelerine yer verdi.
Tesla, otopilot sisteminin tamamen dikkatli bir sürücü ile kullanılmak üzere geliştirildiğini ve direksiyon kontrolünün her zaman sürücüde olması gerektiğini vurguladı.
HİSSELER DÜŞTÜ
Kararın ardından Tesla hisseleri NASDAQ borsasında yüzde 1,83 oranında değer kaybetti. Şirketin daha önce otopilotla ilgili davalarda ceza almamıştı.
Kaynak: Dış HaberlerEditör: Muzeyyen Bıyık