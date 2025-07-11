Feci kazada Tesla cayır cayır yandı! 2 hemşire hayatını kaybetti

Malatya'da gece saatlerinde meydana gelen kazada Tesla marka bir otomobil alev alarak yandı. Feci kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Bu sabah saat 04.00 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu üzeri Turgut Özal Tıp Merkezi mevkiinde Ozan Uçar idaresindeki 34 U 0047 plakalı Tesla marka otomobil, yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın ardından araç bir anda alev alarak yanmaya başladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen araçta bulunan Ozan Uçar (33) ve Uğur Oğraş (31) yanarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

HEMŞİRE OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Yanarak küle dönen aracın yeni alındığı öğrenilirken kazada hayatını kaybedenlerin Turgut Özal Tıp Merkezi'nde hemşire olarak görev yaptıkları belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.