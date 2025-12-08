Anadolu Ajansı
Mahkumlar arasında çatışma çıktı! Çok sayıda ölü var
Ekvador'da El Oro eyaletindeki Machala Cezaevi’nde mahkumlar arasında çıkan çatışmada 9 kişi öldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Yerel basına göre, eyalete bağlı Machala kentindeki bir cezaevinde mahkumlar arasında çatışma çıktı.
9 KİŞİ ÖLDÜ
Olayda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü. Haberin duyulması üzerine cezaevi yakınında toplanan mahkumların aileleri yetkililerden bilgi almaya çalışıyor.
Özgürlüğünden Yoksun Yetişkinler ve Ergen Suçlular için Kapsamlı Bakım Ulusal Servisi (SNAI), olayın soruşturulduğunu duyurdu.
Aynı cezaevinde 10 Kasım'da mahkumlar arasında çatışma çıkmış ve 31 kişi hayatını kaybetmişti.
Cezaevlerinde sık sık yaşanan çete çatışmaları ve mahkumlar arası şiddet olayları nedeniyle, bu ölümlerin bir hesaplaşmanın sonucu olabileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor.
