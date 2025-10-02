Fenerbahçe-Nice maç kadrosu muhtemel 11: Jhon Duran ve Talisca oynayacak mı, kimler eksik?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı bu akşam İstanbul’da devam ediyor. Turnuvanın ikinci haftasında Fenerbahçe, sahasında Fransa temsilcisi Nice’i konuk edecek. Fenerbahçe-Nice maç kadrosu muhtemel 11 belli olurken Jhon Duran ve Talisca oynayacak mı, kimler eksik merak ediliyor.

FENERBAHÇE-NİCE MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Szymanski, Asensio, Kerem, En-Nesyri

Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Peprah, Clauss, Vanhoutte, Samed, Abdi, Diop, Cho, Moffi

JHON DURAN VE TALİSCA OYNAYACAK MI, KİMLER EKSİK?

Takımda tek eksik Kolombiyalı forvet Jhon Duran. Bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan oyuncu, Nice karşılaşmasında forma giyemeyecek. Teknik heyet, genç golcünün tedavisinin sürdüğünü ve ilerleyen haftalarda dönüş yapabileceğini açıkladı.

Geçen hafta Dinamo Zagreb deplasmanında cezası nedeniyle görev alamayan Anderson Talisca, bu akşamki karşılaşmayla birlikte takıma dönüyor. Brezilyalı yıldızın, teknik direktör Tedesco tarafından ilk 11’de sahaya sürülmesi bekleniyor.

FENERBAHÇE-NİCE MAÇI HAKEMİ KİM?

Mücadelenin hakemi Srdjan Jovanovic olacak. Jovanovic’in yardımcılıklarını Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Novak Simovic olacak.

FENERBAHÇE'NİN UEFA LİSTESİ

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosunda kaleci Ederson, İrfan Can Eğribayat ve Tarık Çetin yer alıyor. Savunma hattında Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Archie Brown görev alabiliyor. Orta sahada İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Oğuz Aydın bulunuyor. Hücumda ise Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Youssef En-Nesyri, Dorgeles Nene ve Cenk Tosun forma giyebilecek isimler arasında.

FENERBAHÇE - NİCE MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Nice maçı 2 Ekim 2025 Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma İstanbul’daki Chobani Stadyumu’nda saat 19.45’te başlayacak.

Karşılaşma TRT 1 ve tabii kanalları üzerinden canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.