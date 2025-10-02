Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 8. haftanın programı

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 8. haftanın programı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de bu hafta hangi maçlar var? 8. haftanın programı
Süper Lig, Futbol, Maç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi açılacak. Haftanın açılış maçlarında Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise iç sahada Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. İşte, Süper Lig'de bu haftanın programı...

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlayacak. Derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 8. haftanın programı şöyle:

3 Ekim Cuma:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor (Papara Park)

4 Ekim Cumartesi:

14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor (Kocaeli)

20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)

5 Ekim Pazar:

14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bakırköy- Kayaşehir Metro hattında alevler yükseldi! Seferler durdu, yolcular tahliye edildiArda Turan'dan Galatasaray paylaşımı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sumud Filosu Gazze'ye vardı mı, ulaştı mı? İşte son durum! - HaberlerSumud Filosu Gazze'ye vardı mı, ulaştı mı? İşte son durum!Sumud Filosu son durum nedir, filoda kaç kişi var? 30 Türk alıkonuldu! - HaberlerSumud Filosu son durum nedir, filoda kaç kişi var? 30 Türk alıkonuldu!Sumud Filosu şu an nerede, canlı takip nereden izlenir? Gazze'ye yardım sınıra yaklaştı! - HaberlerSumud Filosu şu an nerede, canlı takip nereden izlenir? Gazze'ye yardım sınıra yaklaştı!İZSU planlı su kesintisi programı! 2 Ekim İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak? - HaberlerİZSU planlı su kesintisi programı! 2 Ekim İzmir'in hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak?Legia Varşova-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - HaberlerLegia Varşova-Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. hafta fikstürü - HaberlerSüper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 8. hafta fikstürü
Sonraki Haber Yükleniyor...