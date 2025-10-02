Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 8. haftanın programı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Süper Lig'de 8. haftanın perdesi açılacak. Haftanın açılış maçlarında Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Trabzonspor ise iç sahada Zecorner Kayserispor ile karşılaşacak. İşte, Süper Lig'de bu haftanın programı...
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlayacak. Derbide Galatasaray, Beşiktaş'ı ağırlayacak. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 8. haftanın programı şöyle:
3 Ekim Cuma:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor-Zecorner Kayserispor (Papara Park)
4 Ekim Cumartesi:
14.30 Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-ikas Eyüpspor (Kocaeli)
20.00 Galatasaray-Beşiktaş (RAMS Park)
5 Ekim Pazar:
14.30 Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Göztepe-RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Samsunspor-Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Türkiye Gazetesi