Fenerbahçe-Nice maçı saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir? Avrupa mücadelesinde muhtemel 11’ler belli oldu
Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa'da gruptan çıkma mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fransız ekibi Nice'i ağırlıyor. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli olurken, "Fenerbahçe-Nice maçı saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir?" soruları araştırılmaya devam ediyor.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi serüveni devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, ligin 2. haftasında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Nice'i konuk ediyor. Heyecan dolu mücadele için geri sayım başlarken, "Fenerbahçe-Nice maçı saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir?" soruları aramalarda öne çıkıyor. Öte yandan, karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Fenerbahçe-Nice maçı hakkında merak edilenler.
FENERBAHÇE-NİCE MAÇI SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ikinci maçında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Nice ile sahasında karşı karşıya gelecek.
2 Ekim 2025 Perşembe günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede ilk düdük saat 19.45'te çalacak.
Fenerbahçe-Nice maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.
FENERBAHÇE-NİCE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.
Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Peprah, Clauss, Abdul Samed, Vanhoutte, Abdi, Cho, Diop, Moffi.
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ
- 24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
- 2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe - Nice
- 23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe - Stuttgart
- 6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen - Fenerbahçe
- 27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe - Ferencvaros
- 11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann - Fenerbahçe
- 22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe - Aston Villa
- 29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB - Fenerbahçe