Fenerbahçe-Nice maçı saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir? Avrupa mücadelesinde muhtemel 11’ler belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi serüveni devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, ligin 2. haftasında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Nice'i konuk ediyor. Heyecan dolu mücadele için geri sayım başlarken, "Fenerbahçe-Nice maçı saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir?" soruları aramalarda öne çıkıyor. Öte yandan, karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Fenerbahçe-Nice maçı hakkında merak edilenler.

FENERBAHÇE-NİCE MAÇI SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ikinci maçında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Nice ile sahasında karşı karşıya gelecek.

2 Ekim 2025 Perşembe günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede ilk düdük saat 19.45'te çalacak.

Fenerbahçe-Nice maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

FENERBAHÇE-NİCE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.

Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Peprah, Clauss, Abdul Samed, Vanhoutte, Abdi, Cho, Diop, Moffi.

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ