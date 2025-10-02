Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe-Nice maçı saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir? Avrupa mücadelesinde muhtemel 11’ler belli oldu

Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa'da gruptan çıkma mücadelesi veriyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 2. hafta maçında Fransız ekibi Nice'i ağırlıyor. Karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli olurken, "Fenerbahçe-Nice maçı saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir?" soruları araştırılmaya devam ediyor.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi serüveni devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, ligin 2. haftasında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Nice'i konuk ediyor. Heyecan dolu mücadele için geri sayım başlarken, "Fenerbahçe-Nice maçı saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir?" soruları aramalarda öne çıkıyor. Öte yandan, karşılaşmanın muhtemel 11'leri belli oldu. İşte Fenerbahçe-Nice maçı hakkında merak edilenler.

Fenerbahçe-Nice maçı saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir? Avrupa mücadelesinde muhtemel 11’ler belli oldu - 1. Resim

FENERBAHÇE-NİCE MAÇI SAAT KAÇTA, CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi grup aşaması ikinci maçında Fransa'nın güçlü ekiplerinden Nice ile sahasında karşı karşıya gelecek.

2 Ekim 2025 Perşembe günü Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadelede ilk düdük saat 19.45'te çalacak.

Fenerbahçe-Nice maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Fenerbahçe-Nice maçı saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir? Avrupa mücadelesinde muhtemel 11’ler belli oldu - 2. Resim

FENERBAHÇE-NİCE MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail, Fred, Nene, Talisca, Kerem, En-Nesyri.

Nice: Diouf, Mendy, Bombito, Peprah, Clauss, Abdul Samed, Vanhoutte, Abdi, Cho, Diop, Moffi.

Fenerbahçe-Nice maçı saat kaçta, canlı yayın nereden izlenir? Avrupa mücadelesinde muhtemel 11’ler belli oldu - 3. Resim

FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ

  • 24 Eylül Çarşamba TSİ 22.00: Dinamo Zagreb - Fenerbahçe
  • 2 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe - Nice
  • 23 Ekim Perşembe TSİ 19.45: Fenerbahçe - Stuttgart
  • 6 Kasım Perşembe TSİ 23.00: Viktoria Plzen - Fenerbahçe
  • 27 Kasım Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe - Ferencvaros
  • 11 Aralık Perşembe TSİ 23.00: Brann - Fenerbahçe
  • 22 Ocak 2026 Perşembe TSİ 20.45: Fenerbahçe - Aston Villa
  • 29 Ocak 2026 Perşembe TSİ 23.00: FCSB - Fenerbahçe

