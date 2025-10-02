Mikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var!

Mikeno gemisinde kimler var sorusu gündemde. Gemide Türk aktivist Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin'in de yer aldığı bilinirken diğer isimler de araştırılıyor. Aynı zamanda Mikeno gemisi Gazze'ye ulaştı mı, Sumud Filosu nerede merak ediliyor.

MIKENO GEMİSİNDE KİMLER VAR?

Gazze’ye insani yardım götüren Küresel Sumud Filosu’nun öncü gemilerinden Mikeno, Gazze sularına ulaşmayı başardı. Gemide farklı ülkelerden aktivistler bulunuyor.

Türkiye’den Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin’in de aralarında yer aldığı gemide ayrıca Malezyalı aktivist Ardell Aryana’nın bulunduğu açıklandı.

MIKENO GEMİSİNDEKİLERİN İSİM LİSTESİ

Farklı ülkelerden birçok katılımcı da gemide insani yardım misyonuna eşlik ediyor. Mikeno gemisinde yer alan aktivistler arasında Türkiye’den Muhammed Huzeyfe Küçükaytekin ve Malezya’dan Ardell Aryana bulunuyor.

İsrail’in saldırılarının ardından gemideki tüm yolcuların durumuna ilişkin kesin bilgiler ve isim listesi henüz netlik kazanmadı.

SUMUD FİLOSU GAZZE’YE ULAŞTI MI?

İsrail’in müdahaleleri sonucu 26 geminin gasbedildiği açıklanırken, 22 geminin Gazze’ye doğru yoluna devam ettiği bildirildi. Mikeno gemisi Gazze sularına giren ilk gemilerden biri oldu. Canlı takip sistemine göre filonun kıyıya yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta ilerlediği ve insani yardımın Gazze’ye ulaşmasının an meselesi olduğu kaydedildi.