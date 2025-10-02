Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Güncelleme:
Bekir Develi Sumud Filosunda mı, kimdir, hangi gemide?
Bekir Develi Sumud Filosunda mı, kimdir, Bekir Develi hangi gemide merak ediliyor. Uluslararası gündemde büyük yankı uyandıran Sumud Filosu, Gazze’ye gıda, ilaç ve temel ihtiyaç malzemeleri taşıyor. Filoda yer alan isimlerden biri de Türk televizyon dünyasının tanınmış yüzlerinden Bekir Develi oldu. Hem kariyeri hem de şu an bulunduğu yardım gemisi merak edilen Develi hakkında detaylar araştırılıyor.

Bekir Develi Sumud Filosunda mı, kimdir, Bekir Develi hangi gemide kamuoyunca merak konusu oldu. Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, farklı ülkelerden aktivistleri, gazetecileri ve ünlü isimleri bir araya getirdi. Türkiye’den filoya katılanlar arasında televizyon sunucusu ve yazar Bekir Develi de bulunuyor.

Bekir Develi Sumud Filosunda mı, kimdir, hangi gemide? - 1. Resim

BEKİR DEVELİ SUMUD FİLOSUNDA MI?

Bekir Develi şu anda Küresel Sumud Filosu içerisinde bulunuyor. Gazze’ye yönelik insani yardım malzemelerini ulaştırmak adına yolculuğa katılan Develi, sosyal medya hesapları üzerinden gelişmeleri takipçileriyle paylaşarak hem Türkiye’de hem de dünyada ses getirdi.

Bekir Develi Sumud Filosunda mı, kimdir, hangi gemide? - 2. Resim

BEKİR DEVELİ HANGİ GEMİDE?

Sumud Filosu’nda yer alan Bekir Develi “Avustralya Gemisi” adı verilen yardım gemisinde bulunuyor. Develi ile beraber gemide gazeteci Erdem Özveren, yazar ve aktivist Said Ercan ile sunucu İkbal Gürpınar da yer alıyor.

Filonun rotası Sicilya’dan başlayarak Kuzey Afrika üzerinden Gazze kıyılarına yöneldi. Develi, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımda “Gazze’ye 54 milimiz kaldı” diyerek yolculuğun son aşamalarında olduklarını duyurdu.

Bekir Develi Sumud Filosunda mı, kimdir, hangi gemide? - 3. Resim

BEKİR DEVELİ KİMDİR?

4 Haziran 1975 tarihinde Almanya’nın Bielefeld şehrinde doğan Bekir Develi babasının sağlık sorunları nedeniyle ailesiyle birlikte Türkiye’ye dönerek eğitimine devam etti. Adana’da ortaokul ve lise öğrenimini tamamlayan Develi, üniversiteyi Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Almanca Öğretmenliği Bölümünde bitirdi.

Sunuculuk ve yazarlık kariyerinin yanı sıra, tiyatro ve stand-up gösterileriyle de tanındı. TRT ekranlarında uzun yıllar süren “Ramazan Sevinci” programıyla geniş kitlelere ulaştı. Ayrıca belgesel, gezi ve yarışma programları da sundu. Son yıllarda YouTube’daki projeleriyle farklı bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

