Sumud Filosu son durum nedir, filoda kaç kişi var? 30 Türk alıkonuldu!

Sumud Filosu son durum nedir, filoda kaç kişi var soruları gündemde yer aldı. İsrail güçlerinin saldırısı sonucu çok sayıda gemi durduruldu, 30 Türk vatandaşının da aralarında bulunduğu aktivistler gözaltına alındı.

SUMUD FİLOSU SON DURUM NEDİR?

Gazze’ye insani yardım götürmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu, İsrail donanmasının saldırısına uğradı. Filoya yönelik baskınlarda gemilere tazyikli su ve kimyasal sıvı sıkıldığı, bazı gemilerin kasten çarpılarak durdurulduğu belirtildi.

İsrail güçleri tarafından şimdiye kadar 15 gemiye müdahale edildiği ve 30 Türk aktivistin de gözaltına alındığı bildirildi. Buna rağmen filodaki birçok gemi yoluna devam ediyor. Mikeno Gemisi’nin Gazze kara sularına girdiği ve ablukayı deldiği aktarılırken, filonun öncü gemilerinin Gazze’ye yaklaşık 40 deniz mili mesafede bulunduğu ifade edildi.

SUMUD FİLOSUNDA KAÇ KİŞİ VAR?

Filoda farklı ülkelerden binlerce aktivist yer alıyor. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri, doktorlar, avukatlar, gazeteciler, sanatçılar ve siyasetçilerden oluşan kalabalık grup, Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı amaçlıyor.

Son açıklamalara göre İsrail’in saldırıya uğrattığı gemilerde 30 İspanyol, 22 İtalyan, 30 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 Amerikalı, 7 Alman, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3’er Yeni Zelandalı, Faslı, Ürdünlü, Polonyalı, Portekizli ve Meksikalı olmak üzere çok sayıda katılımcının bulunduğu bildirildi.

Kuveyt, Kolombiya, Arjantin, İsviçre, Çekya, Moritanya, Avusturya, Bulgaristan, Avustralya, Sırbistan, Belçika, Bahreyn, Danimarka, Hollanda, Finlandiya, Güney Afrika ve Slovakya’dan da aktivistler filoya katıldı.

SUMUD FİLOSUNDA KAÇ TÜRK VAR?

Filoda çok sayıda Türk aktivist bulunuyor. İsrail’in saldırılarında 25 Türk vatandaşının gözaltına alındığı açıklandı. İsrail ordusunun Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine, Grande Blue, Morgana ve Seulle gemilerinden toplam 30 Türk’ü alıkoyduğu duyuruldu. Aktivistler arasında gazeteci, yazar ve sivil toplum temsilcilerinin yer aldığı ifade ediliyor.

Sirius Gemisi: Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran, Zeynep Tekocak

Alma Gemisi: Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya, Sümeyra Akdeniz Ordu

Spectre Gemisi: Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar, Muslim Ziyali

Huga Gemisi: Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz, Tevhit Yıldız

Deir Yassine Gemisi: Sümeyye Sena Polat

Grande Blu Gemisi: Halil Rıfat Çanakçı

Morgana Gemisi: Ersin Çelik, Semanur Sönmez Yaman

Seulle Gemisi: Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan, Haşmet Yazıcı

SUMUD FİLOSU NEREDE?

Filodaki gemilerin bir kısmı hala Gazze’ye doğru ilerliyor. Mikeno Gemisi’nin Gazze kara sularına girdiği ve ablukayı deldiği belirtilirken, diğer gemiler Gazze’ye 40 deniz mili uzaklıkta bulunuyor. İsrail donanmasının saldırılarına rağmen yaklaşık 20 gemi insani yardımı ulaştırmak için rotasında ilerlemeyi sürdürüyor.

Dünya genelinde ise İsrail’in saldırısına karşı çok sayıda protesto düzenleniyor. Türkiye, Tunus, Libya, Yunanistan, İtalya, Meksika ve Arjantin gibi ülkelerde vatandaşlar sokaklara çıkarak İsrail’in müdahalelerini kınadı.