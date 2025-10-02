Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İsrail, Gazze'ye yardım taşıyan Sumud Filosu'na saldırdı! Birçok ülkede protestolar başladı

İsrail, Gazze'ye yardım taşıyan Sumud Filosu'na saldırdı! Birçok ülkede protestolar başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Gazze&#039;ye yardım taşıyan Sumud Filosu&#039;na saldırdı! Birçok ülkede protestolar başladı
İsrail, Gazze, Protesto, Insani Yardım, Filistin, İsrail Saldırısı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda saldırı düzenlemesine dünyanın birçok yerinden tepki yağdı. Türkiye başta olmak üzere farklı ülkelerde de protesto gösterileri düzenlenirken, İsrail'in saldırılarının durdurulması istendi.

Ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepkiler çığ gibi büyüyor.

Başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde İsrail'in saldırganlığının durdurulması yönünde protesto gösterileri düzenlendi.

İsrail, Gazze'ye yardım taşıyan Sumud Filosu'na saldırdı! Birçok ülkede protestolar başladı - 1. Resim

TÜRKİYE'DE BİRÇOK İL SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Türkiye'nin birçok şehrinde İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi. Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona erdirilmesini istedi.

İsrail, Gazze'ye yardım taşıyan Sumud Filosu'na saldırdı! Birçok ülkede protestolar başladı - 2. Resim

TUNUS

Tunus'ta da İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi. Mağrib Sumud Kafilesi'nin çağrısıyla başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan göstericiler, İsrail’in Küresel Sumud Filosuna saldırısını protesto etti.

İsrail, Gazze'ye yardım taşıyan Sumud Filosu'na saldırdı! Birçok ülkede protestolar başladı - 3. Resim

LİBYA

Libya'nın başkenti Trablus'ta da gösteriler düzenlendi. Trablus'taki Cezayir Meydanı'nda toplanan çok sayıda Libyalı, Filistin ve Libya bayrakları taşıyarak İsrail'i protesto eden sloganlar attı.

İsrail, Gazze'ye yardım taşıyan Sumud Filosu'na saldırdı! Birçok ülkede protestolar başladı - 4. Resim

YUNANİSTAN

Yunanistan’ın başkenti Atina’da İsrail donanmasının Sumud Filosu’na yönelik saldırısı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı önünde düzenlenen protesto gösterisiyle kınandı. Gösteriye katılanlar, saldırıya tepki göstererek İsrail karşıtı sloganlar attı.

İsrail, Gazze'ye yardım taşıyan Sumud Filosu'na saldırdı! Birçok ülkede protestolar başladı - 5. Resim

İTALYA

İtalya'nın Milano ve Roma kentlerinde de İsrail'in Sumud Filosu’na yönelik saldırısı, düzenlenen protesto gösterisiyle kınandı. Gösteriye katılanlar, saldırıya tepki göstererek İsrail karşıtı sloganlar attı.

İsrail, Gazze'ye yardım taşıyan Sumud Filosu'na saldırdı! Birçok ülkede protestolar başladı - 6. Resim

MEKSİKA

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, İsrail donanmasının Global Sumud Filosu’na yönelik saldırısı, düzenlenen protesto gösterisiyle kınandı. Filistin bayrakları ve pankartlarla gösteriye katılanlar, saldırıya tepki göstererek İsrail karşıtı sloganlar attı.

İsrail, Gazze'ye yardım taşıyan Sumud Filosu'na saldırdı! Birçok ülkede protestolar başladı - 7. Resim

ARJANTİN

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te sosyal hareketler ve insan hakları örgütleri, İsrail’in Sumud Filosu’na yönelik askeri müdahalesini kınamak için yürüyüş düzenledi. Göstericiler, Plaza de Mayo’da hükümet binası önünde toplandı ve daha sonra İsrail Büyükelçiliği önüne yürüdü.

 

