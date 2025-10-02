İsrail, Gazze'ye yardım taşıyan Sumud Filosu'na saldırdı! Birçok ülkede protestolar başladı

Ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na İsrail tarafından yapılan saldırılara tepkiler çığ gibi büyüyor.

Başta Türkiye olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde İsrail'in saldırganlığının durdurulması yönünde protesto gösterileri düzenlendi.

TÜRKİYE'DE BİRÇOK İL SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Türkiye'nin birçok şehrinde İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi. Ellerinde Filistin bayrağı taşıyan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sona erdirilmesini istedi.

TUNUS

Tunus'ta da İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi. Mağrib Sumud Kafilesi'nin çağrısıyla başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan göstericiler, İsrail’in Küresel Sumud Filosuna saldırısını protesto etti.

LİBYA

Libya'nın başkenti Trablus'ta da gösteriler düzenlendi. Trablus'taki Cezayir Meydanı'nda toplanan çok sayıda Libyalı, Filistin ve Libya bayrakları taşıyarak İsrail'i protesto eden sloganlar attı.

YUNANİSTAN

Yunanistan’ın başkenti Atina’da İsrail donanmasının Sumud Filosu’na yönelik saldırısı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı önünde düzenlenen protesto gösterisiyle kınandı. Gösteriye katılanlar, saldırıya tepki göstererek İsrail karşıtı sloganlar attı.

İTALYA

İtalya'nın Milano ve Roma kentlerinde de İsrail'in Sumud Filosu’na yönelik saldırısı, düzenlenen protesto gösterisiyle kınandı. Gösteriye katılanlar, saldırıya tepki göstererek İsrail karşıtı sloganlar attı.

MEKSİKA

Meksika'nın başkenti Meksiko'da, İsrail donanmasının Global Sumud Filosu’na yönelik saldırısı, düzenlenen protesto gösterisiyle kınandı. Filistin bayrakları ve pankartlarla gösteriye katılanlar, saldırıya tepki göstererek İsrail karşıtı sloganlar attı.

ARJANTİN

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te sosyal hareketler ve insan hakları örgütleri, İsrail’in Sumud Filosu’na yönelik askeri müdahalesini kınamak için yürüyüş düzenledi. Göstericiler, Plaza de Mayo’da hükümet binası önünde toplandı ve daha sonra İsrail Büyükelçiliği önüne yürüdü.