Sumud Filosu’nda İsrail’in alıkoyduğu Türklerin isim listesi!

Doğu Akdeniz'de barışçıl bir şekilde insani yardım ulaştırmak için Gazze'ye doğru ilerleyen Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun uluslararası sulardaki yasa dışı müdahelesiyle karşı karşıya kaldı. Operasyon kapmasında gemilerden indirilen aktivistlerin arasında 25 Türk vatandaşı yer alıyor.

SUMUD FİLOSU'NDA İSRAİL'İN ALIKOYDUĞU TÜRKLERİN İSİM LİSTESİ

Küresel Sumud Filosu'nun Türkiye Delegasyonu, İsrail güçlerinin filoya yönelik saldırısında alıkonulan Türk aktivistlerin isimlerini kamuoyuyla paylaştı.

Alıkonulanların aileleri ve destekçileri, derhal serbest bırakılmaları için uluslararası topluma çağrıda bulunurken, alıkonulanlar arasında gazeteciler, öğretmenler, avukatlar ve sıradan vatandaşlar bulunuyor.

İsim listesi şu şekilde:

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi.

Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

Morgana gemisinden Ersin Çelik ve Semanur Sönmez Yaman, Seulle gemisinden de Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan ve Haşmet Yazıcı'nın alıkonulduğu aktarıldı.

İSRAİL HANGİ GEMİLERE EL KOYDU?

İsrail donanmasının Küresel Sumud Filosu'na yönelik operasyonu, özellikle filonun öncü gemilerini hedef aldı; Sirius, Alma ve Spectre gibi tekneler, uluslararası sularda ani baskınlarla durduruldu.

Bu gemiler, filonun ana yük taşıyıcıları olarak gıda, ilaç ve tıbbi malzeme yüklüydü; müdahale sırasında İsrail savaş gemileri, tazyikli su ve elektronik karıştırma cihazları kullanarak gemilerin navigasyon sistemlerini devre dışı bıraktı.

Ele geçirilen gemiler arasında Huga, Deir Yassine, Grande Blue, Morgana ve Seulle de yer alıyor.

İsrail ordusu, toplam 15 gemiye müdahale ettiğini doğruladı.