Sumud Gemisine Türkiye'den kaç kişi katıldı? Küresel Sumud Filosu'ndaki Türklerin kim olduğu merak ediliyor

Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım malzemeleri götürmek amacıyla oluşturuldu. 31 Ağustos 2025're Avrupa limanlarından hareket eden filo, Akdeniz üzerinden Gazze'ye ulaşmayı hedefliyordu.

Bugün Gazze'ye ulaşması beklenen filoya İsrail'in denizden müdahalede bulunduğu bildirildi. İsrail güçleri, Gazze'ye doğru ilerleyen gemilere askeri operasyon başlattı. Çok sayıda aktivist göz altına alınırken Türkiye'den katılan gönüllülerin akıbeti merak konusu oldu.

SUMUD GEMİSİNE TÜRKİYE'DEN KAÇ KİŞİ KATILDI?

Küresel Sumud Filosu'ndaki 56 Türk'ten bazılarının kimliği belli oldu. 46 ülkeden 497 aktivistin bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na en fazla katılım 56 kişi ile Türkiye'den oldu.