Sumud Gemisine Türkiye'den kaç kişi katıldı? Küresel Sumud Filosu'ndaki Türklerin kim olduğu merak ediliyor
Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için 31 Ağustos'ta yola çıktı. 46 ülkeden 497 aktivistin bulunduğu filoya en büyük katılım Türkiye'den oldu. Bugün Gazze'ye varması beklenen filoya İsrail'in saldırı başlatması üzerine gözler Türk gönüllülere çevrildi.
Küresel Sumud Filosu, Gazze'ye insani yardım malzemeleri götürmek amacıyla oluşturuldu. 31 Ağustos 2025're Avrupa limanlarından hareket eden filo, Akdeniz üzerinden Gazze'ye ulaşmayı hedefliyordu.
Bugün Gazze'ye ulaşması beklenen filoya İsrail'in denizden müdahalede bulunduğu bildirildi. İsrail güçleri, Gazze'ye doğru ilerleyen gemilere askeri operasyon başlattı. Çok sayıda aktivist göz altına alınırken Türkiye'den katılan gönüllülerin akıbeti merak konusu oldu.
SUMUD GEMİSİNE TÜRKİYE'DEN KAÇ KİŞİ KATILDI?
Küresel Sumud Filosu'ndaki 56 Türk'ten bazılarının kimliği belli oldu. 46 ülkeden 497 aktivistin bulunduğu Küresel Sumud Filosu'na en fazla katılım 56 kişi ile Türkiye'den oldu.
- Erdem Özveren
- Adagio Gemisi'nde bulunan aktivist Zeynel Abidin Özkan
- Anadolu’dan Gazze’ye Bir Nefes Platformu’ndan Ayçin Kantoğlu
- Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan
- Saadet Partisi Hatay Milletvekili Mehmet Atmaca
- Gelecek Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün
- HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç
- İkbal Gürpınar
- Said Ercan
- Sirius Gemisi'nde bulunan aktivist Abdülaziz Yalçın
- Sirius Gemisi'nde bulunan aktivist Davut Taşkıran
- Sirius Gemisi'nde bulunan aktivist Fikret Ayçin Kantoğlu
- Sirius Gemisi'nde bulunan aktivist Zeynep Tekocak
- Mustafa Eminoğlu
- Taner Yıldırım
- Yunus Demir
- Ahmet Karaaslan
- Alma Gemisi'nde bulunan aktivist Hüseyin Şuayp Ordu
- Alma Gemisi'nde bulunan aktivist Metehan Sarı
- Alma Gemisi'nde bulunan aktivist Osman Çetinkaya
- Alma Gemisi'nde bulunan aktivist Onur Murat Koldu
- Alma Gemisi'nde bulunan aktivist Semih Fener
- Mehmet Ercan
- Muhammed Özer
- Bekir Develi
- Yaşar Yavuz
- Ayşe Müzeyyen Taşçı
- Sümeyra Akdeniz Ordu
