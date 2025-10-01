Sumud Filosu şu an nerede, canlı takip nereden izlenir? Gazze'ye yardım sınıra yaklaştı!

Sumud Filosu şu an nerede, canlı takip nereden izlenir merak ediliyor. Filo sözcüleri, gemilerin "yüksek riskli bölge"ye girdiğini duyurdu. Aktivistler, İsrail donanmasının muhtemel müdahalesine karşı hazırlık yaparken, güvenlik protokolleri devreye alındı. Bazı gemilerin üzerine yoğun şekilde İHA uçuşları yönlendirildiği, radyo ve internet yayınlarının da kesintiye uğratıldığı aktarıldı. Katılımcılar, can yeleklerini giyerek güvertelerde hazır bekliyor.

SUMUD FİLOSU ŞU AN NEREDE?

Akdeniz’de Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, kritik bir aşamaya yaklaştı.

Sosyal medya üzerinden yapılan son açıklamalarda filonun daha önceki yardım gemilerinin saldırıya uğradığı ve engellendiği bölgeye yakın olan 120 deniz mili sınırına kadar ilerlediği belirtildi.

Gemilerin üzerine İsrail İHA’larının yoğunlaştığı ve yayınlarda sık sık kesintiler yaşandığı ifade ediliyor.

SUMUD FİLOSU CANLI TAKİP NEREDEN İZLENİR?

Küresel Sumud Filosu’nun rotası, hız bilgisi ve Gazze’ye mesafesi, uluslararası canlı gemi takip platformları aracılığıyla anlık olarak izlenebiliyor.

Aktivistler ve medya mensupları da filonun konumunu sosyal medya üzerinden düzenli olarak paylaşıyor. Canlı takip ekranları sayesinde https://www.ecirkapisi.org.tr/kuresel-sumud-filosu-canli adresinde de filonun Akdeniz üzerindeki ilerleyişi dünya kamuoyuna açık şekilde görüntülenebiliyor.

Sumud Filosu Canlı Takip ve Konum Görüntüleme İçin Tıklayınız.

SUMUD FİLOSU NEDİR?

Sumud kelimesi Arapçada “direnme” ve “metanet” anlamına geliyor. Onlarca gemiden oluşan yardım hareketi 44 farklı ülkeden gelen aktivistleri, milletvekillerini, doktorları, gazetecileri ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getiriyor.

Gazze’deki insani krize dikkat çekmek ve yardımların ulaşmasını sağlamak amacıyla oluşturulan filo, bugüne kadar Gazze’ye çıkan en büyük yardım filosu oldu.

SUMUD FİLOSU NE TAŞIYOR?

Filoda öncelikli olarak tıbbi malzemeler, gıda ürünleri, içme suyu, çocuklara yönelik temel ihtiyaç paketleri ve insani yardım malzemeleri bulunuyor. Organizasyon, gemilerin yalnızca barışçıl amaçlarla hareket ettiğini ve herhangi bir askeri ekipman taşımadığını özellikle vurguluyor.

SUMUD FİLOSU GAZZE’YE ULAŞTI MI?

Küresel Sumud Filosu henüz Gazze kıyılarına ulaşmadı. Filonun varış saati kesin olarak bilinmiyor çünkü deniz koşulları, İsrail’in muhtemel müdahalesi ve iletişim kesintileri süreci etkiliyor. Filoya katılan bazı aktivistler ise Gazze’ye bu gece veya yarın sabah ulaşabileceklerini dile getiriyor. Yolculuk devam ederken, İsrail donanmasının herhangi bie müdahalesine karşı katılımcılar can yelekleriyle hazır bekliyor.