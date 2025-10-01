Sumud Filosu’ndaki Türk Aktivist Emin Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Gazze'ye giden yardım gemileri hedefe yaklaşıyor

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu Doğu Akdeniz’de en riskli bölgelere doğru ilerlerken dünya kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor.

31 Ağustos’ta İspanya’dan hareket eden ve 22 tekneyle başlayan yolculuk, 50’den fazla ülkenin desteğiyle büyüyerek devam ediyor. Gemilerde sanatçılardan politikacılara, gazetecilerden sağlık çalışanlarına kadar farklı meslek gruplarından yüzlerce gönüllü arasında Türk aktivist Mehmet Emin Aydın da bulunuyor.

SUMUD FİLOSU'NDAKİ TÜRK AKTİVİST KİM?

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nda farklı ülkelerden birçok aktivist yer alıyor. Gönüllü isimler arasında Türkiye’den de birçok kişi bulunuyor.

Filoda dikkat çeken isimlerden biri de Urfalı aktivist Mehmet Emin Aydın oldu. Gazze’ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen filoda bulunan Aydın, katıldığı canlı yayında önemli açıklamalar yaptı.

EMİN AYDIN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Türk aktivist Mehmet Emin Aydın aslen Urfalıdır. İstanbul Bilgi Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü’nden 2016 yılında mezun olmuştur. Uzun süredir insani yardım ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine katılan Aydın’ın yaşı resmi kaynaklarda yer almazken 32 yaşında olduğu tahmin edilmektedir.

Sumud Filosu’ndan bağlandığı bir canlı yayında, filonun dijital saldırılara uğradığını dile getiren Aydın yaşanan risklere dikkat çekti.