Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Nice ile mücadele edecek. Ayrıca Samsunspor - Legia Varşova ve Dinamo-Crystak Palace maçları öne çıkıyor.

AFC Şampiyonlar Ligin'de ise Ratchaburi-Gamba Osaka mücadelesi var. İşte 2 Ekim Perşembe gününün maç programı ve yayın bilgileri...

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün 19:45 Fenerbahçe - Nice, Sturm Graz - Glasgow Rangers, Cong An Ha Noi - Tai Po gibi karşılaşmaları olacaktır.

2 EKİM MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

13:00 Pohang - Kaya FC AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Tampines - Pathum United AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

15:15 Ratchaburi - Gamba Osaka AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:15 Cong An Ha Noi - Tai Po AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

19:45 Brann - Utrecht UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 19:45 Celtic - Braga UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 19:45 FCSB - Young Boys UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 19:45 Fenerbahçe - Nice UEFA Avrupa Ligi TRT 1 19:45 Ludogorets - Real Betis UEFA Avrupa Ligi tabii Spor 19:45 Panathinaikos - G.A. Eagles UEFA Avrupa Ligi tabii Spor