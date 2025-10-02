Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu
Bugün futbolseverleri heyecanlı bir gün bekliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Nice deplasmanında galibiyet peşinde. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Samsunspor - Legia Varşova ve Dinamo Kiev-Crystal Palace maçları öne çıkıyor. AFC Şampiyonlar Ligi'nde de heyecan yaşanıyor. İşte 2 Ekim Perşembe gününün maç programı ve yayın bilgileri...
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Nice ile mücadele edecek. Ayrıca Samsunspor - Legia Varşova ve Dinamo-Crystak Palace maçları öne çıkıyor.
AFC Şampiyonlar Ligin'de ise Ratchaburi-Gamba Osaka mücadelesi var. İşte 2 Ekim Perşembe gününün maç programı ve yayın bilgileri...
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün 19:45 Fenerbahçe - Nice, Sturm Graz - Glasgow Rangers, Cong An Ha Noi - Tai Po gibi karşılaşmaları olacaktır.
2 EKİM MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU
13:00 Pohang - Kaya FC AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
13:00 Tampines - Pathum United AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
15:15 Ratchaburi - Gamba Osaka AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart
15:15 Cong An Ha Noi - Tai Po AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2
19:45 Brann - Utrecht UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Celtic - Braga UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 FCSB - Young Boys UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Fenerbahçe - Nice UEFA Avrupa Ligi TRT 1
19:45 Ludogorets - Real Betis UEFA Avrupa Ligi tabii Spor
19:45 Panathinaikos - G.A. Eagles UEFA Avrupa Ligi tabii Spor