Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu

Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Nice, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün futbolseverleri heyecanlı bir gün bekliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Nice deplasmanında galibiyet peşinde. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Samsunspor - Legia Varşova ve Dinamo Kiev-Crystal Palace maçları öne çıkıyor. AFC Şampiyonlar Ligi'nde de heyecan yaşanıyor. İşte 2 Ekim Perşembe gününün maç programı ve yayın bilgileri...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Nice ile mücadele edecek. Ayrıca Samsunspor - Legia Varşova ve Dinamo-Crystak Palace maçları öne çıkıyor. 

AFC Şampiyonlar Ligin'de ise Ratchaburi-Gamba Osaka mücadelesi var. İşte 2 Ekim Perşembe gününün maç programı ve yayın bilgileri...

Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu - 1. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI?

Bugün 19:45 Fenerbahçe - Nice, Sturm Graz - Glasgow Rangers,  Cong An Ha Noi - Tai Po gibi karşılaşmaları olacaktır.

2 EKİM MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

13:00 Pohang - Kaya FC AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

13:00 Tampines - Pathum United AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu - 2. Resim

15:15 Ratchaburi - Gamba Osaka AFC Şampiyonlar Ligi Spor Smart

15:15 Cong An Ha Noi - Tai Po AFC Şampiyonlar Ligi Smart Spor 2

Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu - 3. Resim

19:45 Brann - Utrecht UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Celtic - Braga UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 FCSB - Young Boys UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Fenerbahçe - Nice UEFA Avrupa Ligi TRT 1

19:45 Ludogorets - Real Betis UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Panathinaikos - G.A. Eagles UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu - 4. Resim
 
19:45 Viktoria Plzen - Malmö UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

19:45 Dinamo Kiev - Crystal Palace UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Jagiellonia - Hamrun UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 KuPS - FC Drita UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 FC Lausanne - Breidablik UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Lech Poznan - Rapid Wien UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Noah - Rijeka UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu - 5. Resim

19:45 Omonia - Mainz UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Rayo Vallecano - Shkendija UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

19:45 Zrinjski - Lincoln City UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Basel - Stuttgart UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Celta Vigo - PAOK UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Porto - Kizilyildiz UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu - 6. Resim

22:00 Feyenoord - Aston Villa UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Genk - Ferencvaros UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Lyon - Salzburg UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Maccabi Tel Aviv - Dinamo Zagreb UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Nottingham Forest - Midtjylland UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Sturm Graz - Glasgow Rangers UEFA Avrupa Ligi tabii Spor

22:00 Aberdeen - Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Konferans Ligi tabii Spor

22:00 AEK Larnaca - AZ Alkmaar UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 NK Celje - AEK UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

Bugün hangi maçlar var? 2 Ekim 2025 maç takvimi belli oldu - 7. Resim 22:00 Fiorentina - Sigma Olomouc UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Legia Varşova - Samsunspor UEFA Avrupa Konferans Ligi TRT 1

22:00 Rakow Czestochowa - Uni. Craiova UEFA Avrupa Konferans Ligi yayın Yok

22:00 Shelbourne - Hacken UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Slovan Bratislava - Strasbourg UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

22:00 Sparta Prag - Shamrock Rovers UEFA Avrupa Konferans Ligi Yayın Yok

23:00 ABD - Fransa FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube

23:00 Kolombiya - Norveç FiFA U20 Dünya Kupası FIFA Youtube

Kaynak: Türkiye Gazetesi

2025-2026 kasım ara tatili ne zaman? Ara tatil tarihleri MEB tarafından açıklandıSüper Lig'de dev derbi: Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'a kaybetmiyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2025-2026 kasım ara tatili ne zaman? Ara tatil tarihleri MEB tarafından açıklandı - Haberler2025-2026 kasım ara tatili ne zaman? Ara tatil tarihleri MEB tarafından açıklandıAkaryakıta zam mı geliyor, tabelalar değişecek mi? İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlar - HaberlerAkaryakıta zam mı geliyor, tabelalar değişecek mi? İşte benzin, motorin ve LPG'de güncel fiyatlarNice nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe ile karşılaşacak - HaberlerNice nerenin, hangi ülkenin takımı? Fenerbahçe ile karşılaşacakGreen Card başvuru ekranı 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak? - HaberlerGreen Card başvuru ekranı 2026: Green Card başvurusu ne zaman başlayacak?Mikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var! - HaberlerMikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var!2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - Haberler2025 KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Sonraki Haber Yükleniyor...