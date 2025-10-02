Maske geri mi dönüyor? Grip ve Covid-19'da 'ikinci zirve dalga' riski

Soğuk ve kuru hava, düşük nem oranı, kapalı ve yetersiz havalandırılan mekanlar, güneş ışığının azalması... Kış mevsimi, enfeksiyonlar için adeta ideal koşulları oluştururken, uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Doç. Dr. Hatice Merve Bayram, "Hem çevresel faktörler hem de bu dönemdeki yaşam tarzı alışkanlıkları, hastalıkların yayılımını kolaylaştırıyor" dedi.

GRİP VE COVID-19'DA İKİNCİ DALGA RİSKİ

Son haftalarda grip ve Covid-19 vakalarında artış gözlemlendiğini belirten Doç. Dr. Bayram, 2025-2026 kışında ikinci bir pik dalgasının ortaya çıkabileceğine dikkat çekti.

Toplum bağışıklığının zamanla azalması, yeni varyantların gelişmesi dışında okulların açılması da virüslerin yayılmasına zemin hazırlıyor. Bayram, "Özellikle çocukların bir arada bulunduğu sınıflar ve toplu yaşam alanları, enfeksiyonların hızla yayılması için uygun ortamlar oluşturuyor. Vaka artışları ilk haftalarda kendini gösteriyor" dedi.

"MASKE HALA ETKİLİ BİR KORUMA YÖNTEMİ"

Pandemi sonrası maskelerin günlük hayatta kullanılmasının azaldığını söyleyen Doç. Dr. Bayram, kış aylarında kalabalık ve kapalı alanlarda maskenin hâlâ önemli bir önlem olduğunu vurguladı.

"Toplum genelinde zorunlu maske uygulaması için erken olsa da, risk grubundakiler için bu kış maskenin tekrar gündeme gelmesi mümkün" diyen Bayram, çocukların bağışıklık sistemlerinin tam olarak gelişmemiş olması, yaşlıların ise doğal bağışıklık kaybı yaşaması nedeniyle bu grupların daha yüksek risk altında bulunduğunu belirtti.

BAĞIŞIKLIĞI DESTEKLEYEN GÜNLÜK ALIŞKANLIKLAR

Doç. Dr. Bayram, kış aylarında bağışıklığı güçlendirmede günlük alışkanlıkların büyük önem taşıdığını ifade etti ve şunlara dikkat çekti:

Beslenme en kritik unsur: "Sebze ve meyve ağırlıklı, vitamin-mineral açısından zengin Akdeniz tipi bir beslenme, bağışıklık için temel taşlardan biridir."

"Sebze ve meyve ağırlıklı, vitamin-mineral açısından zengin Akdeniz tipi bir beslenme, bağışıklık için temel taşlardan biridir." Yeterli ve kaliteli uyku: "Gece 7-8 saat kesintisiz uyku, vücudun yenilenmesinde kritik bir rol oynar."

"Gece 7-8 saat kesintisiz uyku, vücudun yenilenmesinde kritik bir rol oynar." Fiziksel aktivite: "Günde en az 30 dakika tempolu yürüyüş veya orta yoğunlukta egzersiz yapmak, vücudun hastalıklara karşı direncini artırır."

STRES YÖNETİMİ BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİYOR

Stresin bağışıklık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çeken Doç. Dr. Bayram, meditasyon, nefes egzersizleri ve doğada vakit geçirme gibi yöntemlerin stres hormonlarını dengeleyerek bağışıklığı koruduğunu belirtti. Ellerin düzenli yıkanması, kapalı alanların havalandırılması ve gerektiğinde maske kullanımı da hâlâ en etkili ve basit önlemler arasında yer alıyor.

Son olarak, yeterli sıvı alımının önemine vurgu yapan Bayram, "Günde en az 1,5-2 litre su tüketmek, mukozaların nemli kalmasını sağlayarak vücudun savunma sistemini güçlendirir" dedi.