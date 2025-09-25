Grip aşısı için en doğru zaman! Aşıda kimler öncelikli, fiyatı ne kadar?

Sağlık Bakanlığı kaynaklarına göre; grip influenza virüsünün neden olduğu ve özellikle sonbahar sonu ile ilkbahar başı arasındaki dönemde sık görülen, son derece bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor. Vakaların çoğu bir hafta içinde tıbbi müdahaleye gerek kalmadan iyileşse de risk grubundaki bireylerde hastalık ağır seyredebilir ve ölümle sonuçlanabilir. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından paylaşılan verilerde ise dünya genelinde her yıl yaklaşık 1 milyar kişi gribe yakalanıyor. Bu vakaların 3 ila 5 milyonu ağır seyrediyor.

Eylül ayının gelmesiyle birlikte grip mevsimi de başladı. Mevsim geçişlerinin yaşandığı ve okulların açıldığı bu dönemde, grip (influenza) virüsünün bulaşma riski artış gösterdi. İşte tam da bu noktada solunum yollarını etkileyen bu viral enfeksiyonla birlikte grip aşıları yeniden gündeme geldi. Milyonlarca kişi, “Grip aşısı yaptırmalı mıyım?” sorusunun cevabını aramaya başladı. Peki, grip aşısı kimler için uygun, kimler için riskli?

GRİP AŞISINI KİMLER YAPTIRMALI?

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Ramazan Kenan Arıcan grip vakalarının Eylül sonundan itibaren arttığını, en yoğun dönemin Kasım-Ocak ayları arası olduğunu belirtti. Hastalığın özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan kişilerde ağır seyrettiğini vurgulayan Arıcan, erken aşının bu gruplarda koruyucu olduğunu söyledi.

Risk grubundakileri ayrıntılı olarak açıklayan Uzm. Dr. Ramazan Kenan Arıcan,şu kişilerin öncelikli olarak aşılanması gerektiğini belirtti:

65 yaş ve üzerindekiler, diyabet, kalp ve akciğer hastalığı gibi kronik rahatsızlığı bulunanlar, hamileler ve sağlık çalışanları.

GRİP AŞISI KİMLERE UYGULANMAMALI?

Sağlık Bakanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere göre; grip aşısı 6 aylıktan küçük bebeklere, hamileliğin ilk üç ayında olan kadınlara, yumurta ya da aşının içeriğindeki maddelere karşı ciddi alerjisi bulunan kişilere önerilmiyor.Ayrıca, geçmişte mevsimsel grip aşısına karşı yaşamı tehdit eden düzeyde alerjik reaksiyon gösteren bireylere de grip aşısı yapılmıyor.

GRİP AŞISI NE ZAMAN YAPILMALI?

Sonbaharın gelişiyle birlikte grip aşıları da uygulanmaya başlandı. Eczacı Necmi Yılmaz, Eylül ve Ekim aylarında yapılan grip aşılarının, kış aylarında artış gösteren solunum yolu enfeksiyonlarına karşı daha etkili bir koruma sağladığını belirtti. Aşının zamanlamasının kritik olduğunu vurgulayan Yılmaz, “Grip aşısı eylül ile şubat ayları arasında yapılabilir. Ancak özellikle Eylül ve Ekim aylarında uygulatılırsa kış döneminde bağışıklık daha güçlü olur. Vatandaşlarımızın bu fırsatı değerlendirmesini öneriyoruz” dedi.

GRİP AŞISININ YAN ETKİLERİ NELER?

Uzmanlar grip aşısının ardından, kişilerin yaklaşık %15-20’sinde aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık ya da şişlik gibi hafif yan etkiler görebileceğini söylüyor.

Tüm vücudu etkileyen ateş, halsizlik ve kas ağrısı gibi belirtiler ise oldukça nadir olup %1’in altında görülüyor. Bu yan etkiler genellikle aşılamadan 6-12 saat sonra ortaya çıkıyor ve 1-2 gün içinde kendiliğinden geçiyor.

Öte yandan, aşı sonrası grip benzeri belirtiler görülse de bu durum genellikle tesadüfi... Grip aşısı, inaktive (ölü) virüs içerdiği için hastalığa neden olmuyor, yani aşı grip yapmıyor.

HER YIL GRİP AŞISI YAPTIRILMALI MI?

Her yıl mevsimsel grip vakalarına neden olan virüs tipleri değişiklik gösterebildiği için, grip aşısının içeriği de bu değişime göre yeniden düzenleniyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bir önceki yıl salgına yol açan grip virüslerini analiz ederek, bir sonraki sezonun aşı içeriğini belirliyor. Bu nedenle grip aşısı, sadece uygulandığı sezon için koruyuculuk sağlıyor. Daha önce grip geçirmiş olmak ya da geçmiş yıllarda grip aşısı yaptırmış olmak, yeni sezonda yeterli koruma sağlamıyor. Uzmanlar, mevsimsel gripten etkin şekilde korunabilmek için her yıl grip aşısının tekrarlanması gerektiğine dikkat çekiyor.

GRİP AŞISININ FİYATI, GRİP AŞISI NE KADAR?

2025 grip sezonunda eczanelerde satışa sunulan aşıların fiyatları belli oldu. Üçlü grip aşısı 540 TL, dörtlü grip aşısı ise 614 TL'den vatandaşlara sunuluyor.

GRİP AŞISINDA TEDARİK SORUNU VAR MI?

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Muhammed Emin Demirkol,grip aşılarının temininde herhangi bir sorun yaşanmadığını belirterek, isteyen vatandaşların Mart ayına kadar aşılarını yaptırabileceğini ifade etti. Ayrıca “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından da hekim tarafından reçete edildiğinde ödenen gruplarımız var” bilgisini verdi.