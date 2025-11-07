Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Sağlık > Soğuk algınlığıyla gitti, verem teşhisi konuldu! Hüseyin Yılmaz kurtarılamadı

Soğuk algınlığıyla gitti, verem teşhisi konuldu! Hüseyin Yılmaz kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Soğuk algınlığıyla gitti, verem teşhisi konuldu! Hüseyin Yılmaz kurtarılamadı
Sağlık Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Soğuk algınlığı şikayetiyle gittiği hastanede verem teşhisi konulan ve Karasu’daki TOKİ Demokrasi İlkokulu’nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Hüseyin Yılmaz, İstanbul’da bir süredir tedavi gördüğü vefat etti.

TOKİ Demokrasi İlkokulu 3'üncü sınıf öğretmeni Hüseyin Yılmaz (52), bir süre önce Karasu Devlet Hastanesi'ne soğuk algınlığı şikayeti üzerine gitti. 

VEREM OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Sınıf Öğretmeni Yılmaz'a burada yapılan tetkiklerin ardından verem teşhisi konuldu. Bir süredir bu hastalıkla mücadele eden ve durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, burada yoğun bakımda tedavi altına alındı. 

KURTARILAMADI

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hüseyin öğretmen, 6 Kasım Perşembe günü hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, Karasu Aziziye Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aziziye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eğitim camiasının sevilen isimlerinden olan Hüseyin Yılmaz'ın vefatı, meslektaşlarını, öğrencilerini ve ailesini yasa boğdu.

