Soğuk algınlığıyla gitti, verem teşhisi konuldu! Hüseyin Yılmaz kurtarılamadı

TOKİ Demokrasi İlkokulu 3'üncü sınıf öğretmeni Hüseyin Yılmaz (52), bir süre önce Karasu Devlet Hastanesi'ne soğuk algınlığı şikayeti üzerine gitti.

VEREM OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Sınıf Öğretmeni Yılmaz'a burada yapılan tetkiklerin ardından verem teşhisi konuldu. Bir süredir bu hastalıkla mücadele eden ve durumunun ağırlaşması üzerine İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Yılmaz, burada yoğun bakımda tedavi altına alındı.

KURTARILAMADI

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Hüseyin öğretmen, 6 Kasım Perşembe günü hayatını kaybetti. Yılmaz'ın cenazesi, Karasu Aziziye Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Aziziye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi. Eğitim camiasının sevilen isimlerinden olan Hüseyin Yılmaz'ın vefatı, meslektaşlarını, öğrencilerini ve ailesini yasa boğdu.