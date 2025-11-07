THY’den 300 milyon euroluk hamle: İspanya pazarına giriyor

Türk Hava Yolları (THY), Avrupa havacılığında tarihi bir adım atarak İspanyol hava yolu şirketi Air Europa’nın azınlık hissesi için sözleşme imzaladı. Reuters'ın haberine göre, 300 milyon euroluk yatırım kapsamında THY, şirketin yüzde 25 ila 27 arasındaki hissesine sahip olacak.

AVRUPA SEMALARINDA TÜRK İMZASI

THY’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, işlem dokümantasyon sürecinin tamamlandığı ve ortaklık sözleşmesinin imzalandığı bildirildi. Sürecin 6 ila 12 ay içinde sonuçlanması planlanıyor.

Yapılan yatırımın büyük bölümünün sermaye artışı şeklinde gerçekleştirileceği, ortaklığın THY’nin küresel havacılık sektöründeki stratejik konumunu daha da güçlendireceği ifade edildi.

LATİN AMERİKA VE AKDENİZ HATTINDA YENİ DÖNEM

THY, 19 Ağustos’ta yaptığı açıklamada Air Europa ile kurulacak ortaklığın Latin Amerika pazarına açılımda kritik rol oynayacağını duyurmuştu. Bu iş birliğiyle Türkiye-İspanya uçuş ağı genişleyecek, yolcu ve kargo kapasitesi artacak, iki ülke arasındaki turizm trafiği ivme kazanacak.

Şirket, Air Europa hamlesiyle Latin Amerika destinasyonlarında doğrudan erişim sağlayarak, Türk sivil havacılığını Atlantik ötesine taşımayı hedefliyor.

BOEİNG VE GE AEROSPACE ANLAŞMALARI

Türk Hava Yolları, filo yatırımlarına da hız verdi. Eylül ayında Boeing’den 75 adet yeni nesil Dreamliner siparişi verilmesinin ardından, uçakların motor ve bakım hizmetleri için GE Aerospace ile mutabakat sağlandı.

Yeni motor anlaşmasıyla birlikte THY’nin uzun menzilli filosu daha da güçlenirken, Türkiye’nin havacılık alanındaki küresel etkinliği de pekişti.