Hesabına yanlışlıkla 34 kişinin maaşı yatırıldı, parayı alıp dava açtı: Zorunda değilim

Hesabına yanlışlıkla 34 kişinin maaşı yatırıldı, parayı alıp dava açtı: Zorunda değilim

Rusya’da bir fabrika çalışanının banka hesabına ‘teknik bir arıza’ nedeniyle 34 kişinin maaşı yatırıldı. Olay, kısa süre içinde fark edilirken adam, hesabına yatan parayı iade etmeyi reddetti. 

Khanty-Mansiysk kentinde yaşayan Vladimir Rychagov’un hesabına ‘teknik bir hata’ nedeniyle 34 kişinin maaşı yattı. Olay, Rychagov’un  yıllık izinde olduğu sırada meydana gelirken şirket de yaptığı hatayı kısa sürede fark etti. 

Hatanın ardından harekete geçen şirket yetkilileri yanlışlıkla 7,1 milyon ruble (yaklaşık 3 milyon 700 bin TL) maaş verdikleri Rychagov'u arasa da ulaşamadı.

"İNTERNETTEN ARAŞTIRDIM, İADE ETMEK ZORUNDA DEĞİLİM"

Olayın bir 'teknik hata' sonucu yaşandığını kabul eden Vladimir ise, "İnternetten araştırdım, teknik hata varsa parayı geri vermek zorunda değilim. Bu yüzden vermemeye karar verdim," dedi.

Rychagov, parayı aldıktan kısa süre sonra bir araç satın alarak ailesiyle birlikte ülkenin doğusundaki Khabarovsk kentine taşındı. Eski işverenine karşı hukuki süreç de başlattı.

Hesabına yanlışlıkla 34 kişinin maaşı yatırıldı, parayı alıp dava açtı: Zorunda değilim - 1. Resim

Başlangıçta, şirket muhasebecisiyle birlikte planlı bir dolandırıcılık yaptığı iddia edilse de, yetkililer herhangi bir suç unsuru bulamadı ve dava düşürüldü. Yine de şirket, mahkeme kararıyla paranın geri alınması için yasal yollara başvurdu.

"MAHKEME SÜRECİYLE GERİ ALACAĞIZ"

Şirketin vekil genel müdürü Roman Tudachkov, Rus basınına yaptığı açıklamada, "Bu tamamen hatalı bir transferdi. Mahkeme süreciyle geri alacağız," ifadelerini kullandı. 

Benzer bir olay 2022’de Şili’de yaşanmış; bir çalışan normal maaşının 286 katı ödeme alınca 'geri ödeyeceğim' diyerek işten ayrılmış, ancak kısa süre sonra ortadan kaybolmuştu.

