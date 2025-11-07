Suları çekilen Eğirdir Gölü'nden alevler yükseldi! Çakmağı yakınca fark etti

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük tatlı su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü, son dönemde yaşanan kuraklığın ardından bu kez sıra dışı doğa olayıyla gündem oldu. Göldeki su seviyesinin ciddi oranda düşmesiyle Altınkum Mahallesi'ndeki kayalık alanlarda "alevlenme" meydana geldi.

ÇAKMAĞI YAKINCA ALEV YÜKSELDİ

Göl çevresinde ailesiyle birlikte gezintiye çıkan Ahmet Şahan, suların çekildiği bölgede keskin bir koku fark etti. Şahan, durumu anlamak için çakmağını yaktığında, kayanın yüzeyinden alev yükseldiğini gördü.

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIM AMA YOĞUN BİR GAZ KOKUSU VARDI"

O anları anlatan Şahan, "Suların çekilmesiyle adanın etrafında geziniyorduk. Ne olduğunu anlamadım ama yoğun bir gaz kokusu vardı. Çakmağımı çaktığımda kayanın alev aldığını gördüm. Bu durum beni hem şaşırttı hem de endişelendirdi. Muhtemelen yanıcı bir gaz çıkışı söz konusu. Bölgede inceleme yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

TAHMİNLER METAN GAZI OLDUĞU YÖNÜNDE

Olayın ardından, çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İlk değerlendirmelere göre, göl tabanındaki organik maddelerin çürümesiyle oluşan metan gazının yer yer yüzeye sızmış olabileceği tahmin ediliyor. Ancak şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmadı.

JEOLOJİK VE ÇEVRESEL İNCELEME BAŞLATILACAK

"Yedi renkli göl" olarak bilinen Eğirdir Gölü, son yıllarda kuraklık, azalan yağışlar ve yoğun tarımsal sulama nedeniyle ciddi su kaybı yaşadı. Göldeki çekilme sonucu, daha önce su altında kalan bölgelerde yeni adacıklar ve geniş kumsal alanlar oluştu. Olayın ardından bölge halkı, hem gölün ekolojik yapısına hem de güvenliğe ilişkin endişelerini dile getirdi. Yetkililerin, söz konusu bölgede jeolojik ve çevresel inceleme başlatması bekleniyor.