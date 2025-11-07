Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Doğal bağırsak ilacı! Yiyince anında rahatlatıyor, şişkinliği gideriyor

Güncelleme:
Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden kuru kayısı, hem tadıyla hem de sindirim üzerindeki olumlu etkileriyle dikkat çekiyor. Lif bakımından zengin yapısıyla bilinen bu meyve, bağırsak tembelliğini gidererek gün boyu hafif ve enerjik hissetmeye yardımcı oluyor.

Uzmanlara göre, sabah aç karnına birkaç adet kuru kayısı tüketmek, sindirim sistemini doğal yollarla harekete geçiriyor. Düzenli tüketildiğinde, bağırsak hareketlerini düzenliyor, şişkinliği azaltıyor ve mide rahatsızlıklarının önüne geçiyor. Bu özelliği sayesinde, “kahvaltı sofralarının doğal bağırsak ilacı” olarak anılıyor.

LİFLİ YAPISIYLA SİNDİRİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Kuru kayısı, yüksek lif içeriği sayesinde kabızlık sorununu önleyici etkiye sahip. İçeriğindeki çözünür lifler, bağırsaklarda jel benzeri bir yapı oluşturarak atıkların daha kolay ilerlemesine yardımcı oluyor. Bu da hem gaz ve şişkinlik problemlerini azaltıyor hem de sindirimi rahatlatıyor.

Ayrıca, meyvenin içerdiği organik asitler (malik asit ve sitrik asit gibi), mide salgılarını düzenleyerek sindirimin verimli şekilde gerçekleşmesini sağlıyor. Uzmanlar, özellikle ağır kahvaltıların ardından birkaç adet kuru kayısı tüketmenin, sindirim sistemini dengelediğini belirtiyor.

BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR DA DESTEKLİYOR

Journal of Food Science and Technology dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, düzenli kuru kayısı tüketimi bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkiliyor. Araştırmada, kayısıda bulunan diyet liflerinin bağırsaklardaki “Bifidobacterium” ve “Lactobacillus” gibi yararlı bakterilerin sayısını artırdığı tespit edildi. Bu durum, sindirimin düzenlenmesine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine ve karın şişkinliğinin azalmasına katkı sağlıyor.

TOKLUK HİSSİ VERİYOR, KİLO KONTROLÜNÜ DESTEKLİYOR

Kuru kayısı yalnızca sindirim sistemine değil, kilo kontrolüne de katkı sunuyor. Lifli yapısı sayesinde mideyi uzun süre tok tutuyor, ani açlık krizlerini önlüyor ve gün içinde enerjinin dengede kalmasına yardımcı oluyor. Bu özelliğiyle kuru kayısı, hem sağlıklı beslenmenin hem de dengeli yaşamın önemli bir parçası haline geliyor.

