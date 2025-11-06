Yorgunluk, ağrı, sıcak basması…Doktorlar menopoza bağladı, acı gerçek 3 yıl sonra ortaya çıktı

İngiltere’nin Fakenham kentinde yaşayan 57 yaşındaki Karen Tait, 2022’de başlayan yorgunluk, sıcak basması, ağrı ve görme şikayetleriyle doktora başvurdu. Ancak kadının şikayetleri pek fazla önemsenmedi ve menopoz, depresyon veya fibromiyalji teşhisikonularak gönderildi.

3 YIL BOYUNCA TEŞHİS KONULAMADI

Durumu giderek kötüleşen Tait, birkaç hafta içinde iyice kötüleşerek yürüyemez hale geldi. Yaklaşık 3 yıl boyunca teşhis konulamazken, Şubat 2025’te kadının beyninde menenjiyom adı verilen iyi huylu bir tümör olduğu tespit edildi. Aynı ayda Cambridge’de beyin ameliyatı olan Tait, iki hafta içinde yeniden yürümeye başladı.

"İKİ YIL BOYUNCA YATAKTAN ÇIKAMADIM"

Yaşadığı talihsiz olayı anlatan kadın “Bir gün yatağa girdim, iki yıl boyunca çıkamadım” diye konuştu. Öte yandan 3 çocuk annesi, “Doktorlar bana her şeyin kafamda olduğunu söylüyordu. Oysa beynimde koca bir kitle vardı” diyerek yaşadığı öfkeyi dile getirdi.

Yaklaşık 3 yıl boyunca yatağa bağlı kalan kadın, bu süreçte eşi Neil’in ve kızı Elle’in desteğiyle hayata tutundu. Şimdi ise durumu iyi ve Beyin Tümörü Vakfı’nın araştırmalarını destekliyor.

Benzer belirtiler yaşayanlara uyarıda bulunan kadın, "Bedeninizde bir şeylerin yanlış olduğunu hissediyorsanız, ısrar edin. Bazen gerçekten ‘kafanızda’ olan şey, beyninizdeki bir tümör olabilir." şeklinde konuştu.