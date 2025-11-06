500 bin sosyal konut başvurusu TC kimlik numarasına göre nasıl yapılır, ne zaman?

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 500 bin sosyal konut başvuruları 10 Kasım’da başlayacak. TOKİ tarafından yapılan duyuruda, başvuruların yoğunluğu önlemek için ilk 5 gün TC kimlik numarasının son rakamına göre alınacağı belirtildi.

500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU TC KİMLİK NUMARASINA GÖRE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Başvurular 10 Kasım itibarıyla Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım Bankası şubeleri ve e-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru aşamasında TC kimlik numarası, kimlik bilgileri ve ödeme dekontu ile işlemler tamamlanacak. e-Devlet üzerinden başvuru yapacaklar için sistemde ilgili başvuru ekranı aktif hale gelecek.

TOKİ, başvuru yoğunluğunu azaltmak amacıyla ilk 5 gün için TCKN sınırlandırması getirdi. Bu süreçte TC kimlik numarasının son hanesine göre başvurular kabul edilecek. 15 Kasım itibarıyla ise sınırlama kaldırılarak başvurular tüm vatandaşlara açık olacak. Başvuru ücreti olarak belirlenen 5 bin TL, hak kazanamayanlara geri iade edilecek.

500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU TCKN GÖRE BAŞVURU YAPMA TARİHLERİ

Açıklanan başvuru sıralaması şöyle olacak:

10 Kasım 2025: Son hanesi 0 olanlar

11 Kasım 2025: Son hanesi 2 olanlar

12 Kasım 2025: Son hanesi 4 olanlar

13 Kasım 2025: Son hanesi 6 olanlar

14 Kasım 2025: Son hanesi 8 olanlar

15 Kasım’dan itibaren TC kimlik son hanesi ayrımı olmadan tüm vatandaşlar başvuru yapabilecek. Başvuru süreci 19 Aralık 2025’te sona erecek.