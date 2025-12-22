Anadolu Ajansı
İçişleri Bakanlığı yeni yıl tedbirleri için toplandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yeni yıl tedbirlerine ilişkin hazırlık ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya toplantıya ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.
İçerişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirlerine ilişkin hazırlık ve koordinasyon toplantısı yapıldığını duyurdu.
- ToPlantıya Bakan Yardımcıları, Jandarma Genel Komutanı, Emniyet Genel Müdürü, Sahil Güvenlik Komutanı ve ilgili birim amirleri katıldı.
- Toplantı esnasında fotoğraflar da çekildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni yıl tedbirlerine ilişkin hazırlık ve koordinasyon toplantısı yapıldığını bildirdi.
Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim amirlerimizin katılımıyla yeni yıl tedbirlerine ilişkin hazırlık ve koordinasyon toplantımızı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda, toplantıya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.
