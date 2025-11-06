Sadakataşı ve Avusturya İHA kurumları Lübnan’a yardım ulaştırdı

Lübnan’da bulunan Sadakataşı ve Avusturya İHA kurumundan oluşan yardım ekibi bölgede eğitim, gelir temini ve insani yardım çalışmaları gerçekleştirdi.

EL AKSA ANAOKULUNA ZİYARET

Sadakataşı tarafından 2017 yılında başkent Beyrut’ta bulunan Burj EL Barajne Mülteci Kampında açılışı gerçekleştirilen 200 öğrencinin eğitim gördüğü El Aksa Anaokulu yardım ekibi tarafından ziyaret edildi. Ziyarette T.C. Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem, Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Avusturya İHA Kurumu Başkanı Hasan Yetiş, TİKA Lübnan Koordinatörü Onur Gez ve yardım gönüllüleri bulundu.

Sadakataşı ve Avusturya İHA kurumları El Aksa Anaokulunun 2025-2026 eğitim sezonu öğretmen ve idareci maaşları, okul genel bakımı ile öğrenci kırtasiye giderlerinden oluşan işletme masraflarını karşıladı. T.C. Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem ve yardım ekibi anaokulunda eğitim gören Filistinli mülteci öğrencilerle sohbet edip, oyuncaklar hediye etti.

‘‘FİLİSTİN DAVASI İÇİN BİLİNÇLİ FERTLER YETİŞİYOR’’

Anaokulunu ziyaret ede T.C. Beyrut Büyükelçisi Murat Lütem yapmış olduğu konuşmada; ‘‘Türk Devletinin, Filistin davasına olan desteğini bugün tekrar herkesin gözü önünde sergilenmiş oluyor. Bu gencecik çocuklarımıza verdiğimiz destekle onların eğitimine yaptığınız bu büyük katkıyla onları geleceğe hazırlamış oluyoruz. Böylece hem ailelerine hem de Filistin'e ve Filistin davasının geleceğine birer bilinçli gelecekte bu haklı davayı savunmaya devam edecek birer ferdin yetiştirilmesinde katkıda bulunmuş oluyorsunuz.’’ İfadelerini kullandı.

GELİ TEMİNİ PROJESİ

Yardım ekibi Gelir Temini Projeleri kapsamında Sur kentinde bulunan El Bas Mülteci Kampında yaşayan Filistinli bir aileye yük taşımacılığında kullanılan 3 tekerlekli mini kamyonet teslim etti.

260 AİLEYE GIDA KUMANYASI

Beyrut’ta bulunan Burj El Barajne ve Marelias Mülteci Kamplarını ziyaret eden yardım ekibi toplamda 160 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi. Ardından Trablus’a geçen yardım ekibi burada bulunan Beddavi Mülteci Kampında yaşayan 100 aileye gıda kumanyası dağıtımı gerçekleştirdi.

505 AİLEYE ZEKAT DAĞITIMI

Yardımların devamında Cübeyl ve Hebbariyeh kentlerinde yaşayan toplamda 400 ihtiyaç sahibi aileye zekât dağıtımı gerçekleştirildi. Yardım ekibi Sur kentinde bulunan El Bas Mülteci Kampında yaşayan 105 aileye ise sıcak yemek ve zekât desteği sağladı.

‘‘OKULUN YILLIK İHTİYAÇLARINI GİDERDİK’’

Yardım faaliyetlerini koordine etmek için bölgede bulunan Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada; ‘‘2017 yılında açılışını gerçekleştirdiğimiz 4 katlı ve toplamda 6 sınıfta 200 öğrencinin eğitim aldığı bir anaokulumuz var. Projemiz çerçevesinde bu okulumuzun yıllık işletme masraflarını Avusturya İHA ve Sadakataşı Derneği bağışçıları üstlenmiş durumda. Bu çerçevede okulumuzda eğitim veren öğretmenlerimiz idarecilerimizin yıllık maaşlarını karşılayacağız. Okulumuzun yıllık onarım ihtiyaçlarını giderdik. Kırtasiye ve öğrencilerimizin kıyafetleri gibi tüm ihtiyaçlarını da bu proje çerçevesinde inşallah karşılamış olacağız.’’ İfadelerini kullandı.