Son olarak TFF 2'nci Lig ekibi Adana 01 FK'yı çalıştıran Bekir İrtegün, Tredyol 1'inci Lig'de mücadele eden Hatayspor'un yeni teknik direktörü oldu.

Trendyol 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktörlük görevi için Bekir İrtegün ile anlaşma sağladı.

Hatayspor Kulübü'nün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, "Teknik direktörlük görevi için Bekir İrtegün ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamış bulunmaktayız. Anlaşmanın kulübümüze ve Bekir İrtegün’e hayırlı olmasını diliyor, yeni görevinde başarılar temenni ediyoruz. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

