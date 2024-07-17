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Trendyol 1.Lig'de şok ayrılık! Bekir İrtegün antrenmana bile çıkmadan ayrıldı

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Trendyol 1.Lig&#039;de şok ayrılık! Bekir İrtegün antrenmana bile çıkmadan ayrıldı

Spor Haberleri

Teknik Direktör Bekir İrtegün ile anlaşmaya varan Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, fikir ayrılıklarından dolayı anlaşmayı iptal etti. İrtegün, Boluspor'un başında ilk antrenmanına çıkmadan takımdan ayrıldı.

Trendyol 1.Lig ekiplerinden Boluspor yeni teknik direktörü Bekir İrtegün ile yollarını ayırdı. Bolu'ya gelen İrtegün, ilk antrenmanına çıkamadan takımdan ayrıldı. Boluspor'da geçtiğimiz gün yapılan olağanüstü kongrede tekrar kulüp başkanlığına seçilen Savaş Abak ve yönetim kurulu, teknik direktör arayışında son olarak Tuzlaspor'da görev yapan Bekir İrtegün ile anlaşmaya varmıştı.

FİKİR AYRILIKLARI SEBEBİYLE AYRILIK

İrtegün ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, bugün yeni çalıştırıcısıyla ilk antrenmanına çıkacaktı. Bolu'ya gelen Bekir İrtegün son yapılan toplantıda fikir ayrılıklarından dolayı takımdan ayrılma kararı aldı. İrtegün takımla ilk antrenmanına çıkamadan Bolu’dan ayrıldı.

Düzenleyen:  - Spor
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