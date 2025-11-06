Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
TFF 1'inci Lig'de 13'üncü hafta hakemleri açıklandı

Güncelleme:
Spor Haberleri

Trendyol 1'inci Lig'in 13'üncü haftasında 7 Kasım, 8 Kasım ve 9 Kasım tarihlerinde yapılacak müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig'de 13'üncühafta maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.

TFF 1'inci Lig'de 13'üncü hafta hakemleri açıklandı - 1. Resim

7 Kasım Cuma
14.30 SMS Grup Sarıyer-İmaj Altyapı Vanspor: Berkay Erdemir
17.00 Sipay Bodrum FK-İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu

8 Kasım Cumartesi
13.30 Özbelsan Sivasspor-Manisa FK: Kadir Sağlam
13.30 Bandırmaspor-Boluspor: Süleyman Bahadır
16.00 Sakaryaspor-Serikspor: Reşat Onur Coşkunses
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Atakaş Hatayspor: Raşit Yorgancılar

9 Kasım Pazar
13.30 Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: Atilla Karaoğlan
13.30 Adana Demirspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Fatih Tokail
16.00 Atko Grup Pendikspor-Eminevim Ümraniyespor: İlker Yasin Avcı
19.00 Arca Çorum FK-Alagöz Holding Iğdır FK: Batuhan Kolak

