Fenerbahçe'de kadro dışı yıldızlar için yeni gelişme: Tedesco noktayı koydu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında deplasmanda Viktoria Plzen ile karşılaşacak Fenerbahçe'de kritik karşılaşma öncesi dikkat çeken bir toplantı gerçekleşti. Teknik direktör Domenico Tedesco, yönetimin kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'la ilgili önerisine net cevap verdi.

Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığıSamsunspor maçının ardından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un durumu merak ediliyor.Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, iki oyuncu için teknik direktör Domenico Tedesco'dan görüş aldı.

"HAYIR, İHTİYACIM YOK"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; yönetim, İtalyan çalıştırıcı ile yaptığıgörüşmede, "İhtiyacınız varsa bu futbolcuları affedebiliriz" seçeneğini sundu.Genç teknik adam ise "Hayır, şimdilik ihtiyacım yok" dedi. Bu sözler sonrası iki futbolcunun af konusu rafa kaldırıldı.

7 MİLYON EURO BEKLENTİSİ

Yaz döneminde Japonya'ya giden ancak son anda Türkiye'de kalan Cenk Tosun'un, devre arasında bonservisini alarak ayrılmasına yeşil ışık yakıldı.İrfan Can Kahveci içinde bonservis belirlenecek ve milli futbolcuyu isteyen kulüplerle görüşmeye oturulacak. İrfan Can için düşünülen rakam en az 7 milyon euro.

