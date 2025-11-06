Fenerbahçe'de kadro dışı yıldızlar için yeni gelişme: Tedesco noktayı koydu

Fenerbahçe'nin 0-0 berabere kaldığıSamsunspor maçının ardından kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ile Cenk Tosun'un durumu merak ediliyor.Sadettin Saran başkanlığındaki yönetim, iki oyuncu için teknik direktör Domenico Tedesco'dan görüş aldı.

"HAYIR, İ HT İ YACIM YOK"

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; yönetim, İtalyan çalıştırıcı ile yaptığıgörüşmede, "İhtiyacınız varsa bu futbolcuları affedebiliriz" seçeneğini sundu.Genç teknik adam ise "Hayır, şimdilik ihtiyacım yok" dedi. Bu sözler sonrası iki futbolcunun af konusu rafa kaldırıldı.

7 M İ LYON EURO BEKLENT İ S İ

Yaz döneminde Japonya'ya giden ancak son anda Türkiye'de kalan Cenk Tosun'un, devre arasında bonservisini alarak ayrılmasına yeşil ışık yakıldı.İrfan Can Kahveci içinde bonservis belirlenecek ve milli futbolcuyu isteyen kulüplerle görüşmeye oturulacak. İrfan Can için düşünülen rakam en az 7 milyon euro.