Sturm Graz - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir?
UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının 4. haftası heyecanı sürüyor. Avusturya temsilcisi Sturm Graz, seyircisi önünde İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Sturm Graz - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir açıklandı.
STURM GRAZ - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avusturya’nın Graz kentindeki Merkur Arena’da oynanacak Sturm Graz - Nottingham Forest maçı TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
STURM GRAZ - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları kapsamında oynanacak Sturm Graz - Nottingham Forest maçı 6 Kasım Perşembe günü sahne alacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü 20.45’te çalacak.
UEFA tarafından görevlendirilen Ukraynalı hakem Mykola Balakin, mücadeleyi yönetecek.
STURM GRAZ - NOTTİNGHAM FOREST MUHTEMEL 11'LER
Sturm Graz: Bignetti, Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic, Stankovic, Horvat, Rozga; Kiteishvili, Malone, Jatta
Nottingham Forest: Sels, Savona, Murillo, Milenkovic, Williams, Anderson, Sangare, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus
