Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Sturm Graz - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir?

Sturm Graz - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sturm Graz - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir?
UEFA Avrupa Ligi, Sturm Graz, Nottingham Forest, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamasının 4. haftası heyecanı sürüyor. Avusturya temsilcisi Sturm Graz, seyircisi önünde İngiliz ekibi Nottingham Forest'ı ağırlayacak. Sturm Graz - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir açıklandı.

STURM GRAZ - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Avusturya’nın Graz kentindeki Merkur Arena’da oynanacak Sturm Graz - Nottingham Forest maçı TRT Tabii Spor 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Sturm Graz - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? - 1. Resim

STURM GRAZ - NOTTİNGHAM FOREST MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Avrupa Ligi gruplarında 4. hafta maçları kapsamında oynanacak Sturm Graz - Nottingham Forest maçı 6 Kasım Perşembe günü sahne alacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü 20.45’te çalacak.

UEFA tarafından görevlendirilen Ukraynalı hakem Mykola Balakin, mücadeleyi yönetecek.

Sturm Graz - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta, nerede izlenir? - 2. Resim

STURM GRAZ - NOTTİNGHAM FOREST MUHTEMEL 11'LER

Sturm Graz: Bignetti, Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic, Stankovic, Horvat, Rozga; Kiteishvili, Malone, Jatta

Nottingham Forest: Sels, Savona, Murillo, Milenkovic, Williams, Anderson, Sangare, Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi, Jesus

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarKandilli'nin erken uyarı sistemi başarıyla çalıştı: Sarsıntıda 37 saniye önce bildirim gönderdi!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
500 bin sosyal konut başvurusu TC kimlik numarasına göre nasıl yapılır, ne zaman? - Haberler500 bin sosyal konut başvurusu TC kimlik numarasına göre nasıl yapılır, ne zaman?Bu akşam hangi diziler var? 6 Kasım TV Yayın Akışı - HaberlerBu akşam hangi diziler var? 6 Kasım TV Yayın AkışıTayfun Kahraman kimdir, ne yaptı, neden hapiste? - HaberlerTayfun Kahraman kimdir, ne yaptı, neden hapiste?Tokat'ta TOKİ tarafından konut yapılacak ilçeler hangileri? - HaberlerTokat'ta TOKİ tarafından konut yapılacak ilçeler hangileri?Yozgat'ta TOKİ konutları hangi ilçelerde yaılacak? Yozgat TOKİ sosyal konut yerleri araştırılıyor - HaberlerYozgat'ta TOKİ konutları hangi ilçelerde yaılacak? Yozgat TOKİ sosyal konut yerleri araştırılıyorTOKİ 500 bin sosyal konut Konya'da nerede yapılacak? İlçe dağılımı açıklandı - HaberlerTOKİ 500 bin sosyal konut Konya'da nerede yapılacak? İlçe dağılımı açıklandı
Sonraki Haber Yükleniyor...