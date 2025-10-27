Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
MHK'den hakemlere zam: Genel Müdür'ün yeni maaşı 300 bin TL

MHK'den hakemlere zam: Genel Müdür'ün yeni maaşı 300 bin TL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'nun (MHK), hakem ücretlerine zam yaptığı belirtildi. Genel Müdür'ün yeni maaşının 300 bin TL olduğu ortaya çıktı.

Türkiye gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal, Merkez Hakem Kurulu tarafından hakemlerin ücretlerine yüzde 50'yi aşan zam yapıldığını yazdı. Bu kararla birlikte TFF 1'inci Lig ile Süper Lig arasında hakem ücretlerinden 3 kattan fazla fark oluştu.

SÜPER LİG HAKEMLERİNE 80 BİN TL

Hakemlerin maç başı yeni ücretleri şöyle oldu:

- Süper Lig 80 bin TL (Eski: 52 bin 500 TL)
- 1. Lig 26 bin TL (Eski: 17 bin 300 TL)
- 2. Lig 16 bin 500 TL (Eski: 10 bin 850 TL)
- 3. Lig 7 bin TL (Eski: 4 bin 600 TL)

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu

"GENEL MÜDÜR'ÜN YENİ MAAŞI 300 BİN TL OLMUŞ"

Ömer Faruk Ünal, 'Bir musibet, bin nasihatten iyidir' başlıklı yazısında, "Genel Müdür, 'baştan aşağı revize edeceğiz' demişti. Bir şey değişmemiş. Bu arada Genel Müdür'ün yeni maaşı da 300 bin TL olmuş" ifadelerini kullandı.

