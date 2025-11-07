Uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi! Çok sayıda gözaltı var
Gaziantep’te polis ekiplerinin son 7 ayda yürüttüğü uyuşturucu operasyonlarında, 183 bin adet uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Operasyon kapsamında 31 kişi gözaltına alınırken örgüt çökertildi.
Gaziantep’te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda uyuşturucu tacirlerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda, 183 bin uyuşturucu hap, 106 kilo 975 gram skunk, 34 kilo 195 gram esrar, 15 kilo 158 gram metamfetamin, 25 gram kokain, 2 ruhsatsız tabanca ve 718 fişek ele geçirildi.
31 KİŞİ YAKALANDI
Uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertilirken, operasyonlar kapsamında 31 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler hakkında yasal işlemlerin başlatıldığı bildirildi.
